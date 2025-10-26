Wellington Dias diz que Lula 'mostrou grandeza' em reunião com Trump

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou pelo X que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "mostrou grandeza como líder e estadista" durante a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Malásia.

"O presidente Lula mais uma vez mostra sua grandeza como líder e estadista. Construir relações com o mundo, com respeito e diálogo, é fortalecer o Brasil e colocar o nosso povo em primeiro lugar", afirmou Dias.