Wellington Dias diz que Lula 'mostrou grandeza' em reunião com Trump
O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou pelo X que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "mostrou grandeza como líder e estadista" durante a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Malásia.
"O presidente Lula mais uma vez mostra sua grandeza como líder e estadista. Construir relações com o mundo, com respeito e diálogo, é fortalecer o Brasil e colocar o nosso povo em primeiro lugar", afirmou Dias.
No encontro entre Lula e Trump, ocorrido nos arredores da Cúpula da Associação de Países do Sudeste Asiático (Asean, em inglês), ficou definido que os dois países começarão a negociar o fim da tarifa americana de 50% sobre produtos brasileiros. O primeiro encontro entre as delegações vai ocorrer ainda neste domingo.