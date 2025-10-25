Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula diz que Trump ainda não fez exigências após americano condicionar redução do tarifaço

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Enviado especial a Kuala Lumpur - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste sábado, dia 25, que o governo brasileiro ainda não recebeu exigências do presidente Donald Trump para reduzir ou retirar o tarifaço contra o Brasil.

"Não tem exigência dele (Trump) e não tem exigência minha ainda. Vamos colocar na mesa os problemas e tentar encontrar uma solução. Pode ficar certo que vai ter uma solução", disse o presidente brasileiro, na Malásia.

Lula comentou a jornalistas sobre a declaração de Trump, que afirmou estar aberto a baixar as tarifas sobre a pauta exportadora brasileira, dentro de certas condições.

"Acredito que vamos nos reunir, sim", disse Trump, ainda no avião americano Air Force One, após a decolagem de Washington para Kuala Lumpur. "Sim, sob as circunstâncias certas, seguramente", completou ao responder se considerava rever o patamar do tarifaço.

O petista comentou a expectativa sobre reunião com Trump, prevista para ocorrer neste domingo, dia 26, à tarde, no Centro de Convenções de Kuala Lumpur, um campo neutro, na Malásia. Lula chegou a dizer, na véspera, que um acordo poderia não ser atingido de imediato.

Os governos discutem ainda neste sábado o formato e se haverá uma sessão aberta à imprensa - uma das preocupações do entorno de Lula é a eventual exposição a constrangimentos, mas interlocutores dizem esperar um tratamento cordial, como nos contatos recentes.

"Espero que role. Vim aqui com disposição que a gente possa encontrar uma solução", afirmou Lula. "Tudo depende da conversa. Trabalho com otimismo que a gente possa encontrar uma solução."

