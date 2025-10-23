Médica que prestou serviços a empresas do Careca do INSS fica em silêncio na CPI

A médica Thaísa Hoffmann Jonasson foi a primeira a depor nesta quinta-feira, 23. Durante maior parte do tempo, usou do direito ao silêncio concedido por habeas corpus do Supremo Tribunal Federal (STF). Disse que se recusaria a prestar explicações à CPI por se tratar de um "ambiente hostil". Ela é mulher do ex-procurador-chefe do INSS Virgílio Oliveira Filho, cujo depoimento também está previsto para essa quinta-feira, 23. Ele é acusado de produzir pareceres que garantiram a continuidade dos descontos associativos ilegais a aposentados.

De acordo com as investigações no âmbito da operação Sem Desconto, da Polícia Federal, entidades envolvidas no esquema faziam pagamentos às empresas de Hoffmann como propina pela produção dos pareceres. O relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), mencionou que a empresa dela, Curitiba Consultoria, recebeu cerca de R$ 11 milhões de empresas de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. Em um dos raros momentos em que quebrou o silêncio, ela afirmou que manteve a prestação de serviços - elaboração de pareceres médicos, segundo ela - para essas empresas. "Deputado, eu prestei o meu trabalho. Foram anos de trabalho para chegar onde eu cheguei, noites mal dormidas, mesmo grávida. Eu prestei o meu trabalho. A verdade vai aparecer. Eu tenho documentos comprovatórios e todo material que foi enviado do trabalho que foi prestado", disse. A sessão da CPI chegou a ser interrompida após bate-boca e troca de ofensas entre o deputado federal José Medeiros (PL-MT) e a advogada Izabella Hernandez Borges, que representa a depoente. O parlamentar insinuou que a profissional era uma "advogada de porta de cadeia" e "petulante" antes de a confusão se iniciar.