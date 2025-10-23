Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aquiraz promove capacitação para profissionais de saúde no combate ao diabetes

Projeto "Educar para Salvar" atualiza médicos e enfermeiros do SUS para prevenir complicações e melhorar tratamento no município
Bianca Mota Autor
Profissionais da rede pública de saúde participaram, nesta quinta-feira, 23, de uma capacitação voltada ao tratamento e prevenção de complicações do diabetes. Evento ocorreu no Auditório Germana Brito, na Secretaria de Saúde de Aquiraz a cerca de 22 quilômetros da Capital. 

O evento tem como objetivo promover a atualização dos conhecimentos dos profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) em relação ao tema. A iniciativa, batizada de “Educar para Salvar”, é resultado de uma parceria entre o Vozes do Advocacy, a Associação Cearense de Diabéticos e Hipertensos (ACDEH) e a própria Secretaria de Saúde.

Educação como ferramenta de prevenção

Durante a capacitação, médicos e enfermeiros receberam orientações sobre adesão ao tratamento, acompanhamento multidisciplinar e prevenção de complicações.

Segundo o Atlas 2025 da Federação Internacional do Diabetes, o cenário de gastos relacionados com a diabetes no Brasil chegou a 45 bilhões de dólares em 2025, sendo o terceiro país no mundo no ranking dos gastos.

Para Natasha Rocha de Alencar, presidente da ACDEH, a educação em diabetes é fundamental não apenas para o paciente, mas também para o Sistema de Saúde e os recursos destinados à ele: “Sabemos que por meio da educação, iremos melhorar a adesão ao tratamento e, assim, diminuir os gastos do SUS com complicações, hospitalizações e internações.”

O secretário de Saúde de Aquiraz, David Faustino, ressaltou que a iniciativa fortalece a atenção básica e promove um atendimento mais humanizado: “Investir na capacitação dos profissionais é essencial para garantir um atendimento mais qualificado e humanizado à população. O diabetes é uma condição crônica que exige cuidado contínuo”, afirmou.

No Brasil, aproximadamente 10% da população das capitais possui diagnóstico da doença, sendo mais frequente entre mulheres, e cerca de 30% dos portadores apresentam descontrole glicêmico. Problemas como retinopatia, neuropatia, doenças cardiovasculares e nefropatia afetam diretamente a qualidade de vida, reforçando a necessidade de atenção contínua.

Diabetes: Compreendendo os Tipos e Seus Efeitos

O diabetes mellitus é um conjunto de doenças metabólicas caracterizadas por níveis elevados de glicose no sangue, conhecidos como hiperglicemia. Isso ocorre devido à deficiência de insulina, resistência à sua ação ou uma combinação de ambos. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que permite que a glicose entre nas células para ser utilizada como energia.

Diabetes Tipo 1

O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que destrói as células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. Isso leva a uma deficiência absoluta de insulina no organismo. É mais comum em crianças e adolescentes, representando de 5 a 10% dos casos diagnosticados.

Embora não tenha cura, com o tratamento adequado, é possível controlar a doença e evitar complicações. O diagnóstico precoce do diabetes é crucial para evitar complicações graves, como doenças cardiovasculares, neuropatia, retinopatia e insuficiência renal.

Diabetes Tipo 2

O diabetes tipo 2 ocorre quando o corpo produz insulina, mas ela não é eficaz o suficiente para atender às necessidades do organismo ou quando as células se tornam resistentes à insulina. É mais prevalente em adultos, especialmente em pessoas com mais de 40 anos, obesidade, hipertensão ou histórico familiar de diabetes.

A doença pode ser assintomática por anos, o que dificulta o diagnóstico precoce. Mudanças no estilo de vida, como alimentação saudável, prática regular de atividades físicas e controle do peso, são fundamentais na prevenção e controle do diabetes tipo 2.

