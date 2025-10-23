Aquiraz promove capacitação para profissionais de saúde no combate ao diabetes

Capacitação em diabetes fortalece atenção básica em Aquiraz / Crédito: Daniel FIlho / Assessoria da Prefeitura de Aquiraz

Profissionais da rede pública de saúde participaram, nesta quinta-feira, 23, de uma capacitação voltada ao tratamento e prevenção de complicações do diabetes. Evento ocorreu no Auditório Germana Brito, na Secretaria de Saúde de Aquiraz a cerca de 22 quilômetros da Capital.

O evento tem como objetivo promover a atualização dos conhecimentos dos profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) em relação ao tema. A iniciativa, batizada de “Educar para Salvar”, é resultado de uma parceria entre o Vozes do Advocacy, a Associação Cearense de Diabéticos e Hipertensos (ACDEH) e a própria Secretaria de Saúde.



Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO

Educação como ferramenta de prevenção

Durante a capacitação, médicos e enfermeiros receberam orientações sobre adesão ao tratamento, acompanhamento multidisciplinar e prevenção de complicações. Projeto "Educar para Salvar" prepara médicos e enfermeiros do SUS em Aquiraz Crédito: Daniel Filho Segundo o Atlas 2025 da Federação Internacional do Diabetes, o cenário de gastos relacionados com a diabetes no Brasil chegou a 45 bilhões de dólares em 2025, sendo o terceiro país no mundo no ranking dos gastos.

Para Natasha Rocha de Alencar, presidente da ACDEH, a educação em diabetes é fundamental não apenas para o paciente, mas também para o Sistema de Saúde e os recursos destinados à ele: “Sabemos que por meio da educação, iremos melhorar a adesão ao tratamento e, assim, diminuir os gastos do SUS com complicações, hospitalizações e internações.”



O secretário de Saúde de Aquiraz, David Faustino, ressaltou que a iniciativa fortalece a atenção básica e promove um atendimento mais humanizado: “Investir na capacitação dos profissionais é essencial para garantir um atendimento mais qualificado e humanizado à população. O diabetes é uma condição crônica que exige cuidado contínuo”, afirmou.

No Brasil, aproximadamente 10% da população das capitais possui diagnóstico da doença, sendo mais frequente entre mulheres, e cerca de 30% dos portadores apresentam descontrole glicêmico. Problemas como retinopatia, neuropatia, doenças cardiovasculares e nefropatia afetam diretamente a qualidade de vida, reforçando a necessidade de atenção contínua.

Diabetes: Compreendendo os Tipos e Seus Efeitos O diabetes mellitus é um conjunto de doenças metabólicas caracterizadas por níveis elevados de glicose no sangue, conhecidos como hiperglicemia. Isso ocorre devido à deficiência de insulina, resistência à sua ação ou uma combinação de ambos. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que permite que a glicose entre nas células para ser utilizada como energia.

Diabetes Tipo 1 O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que destrói as células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. Isso leva a uma deficiência absoluta de insulina no organismo. É mais comum em crianças e adolescentes, representando de 5 a 10% dos casos diagnosticados. Embora não tenha cura, com o tratamento adequado, é possível controlar a doença e evitar complicações. O diagnóstico precoce do diabetes é crucial para evitar complicações graves, como doenças cardiovasculares, neuropatia, retinopatia e insuficiência renal. Diabetes Tipo 2 O diabetes tipo 2 ocorre quando o corpo produz insulina, mas ela não é eficaz o suficiente para atender às necessidades do organismo ou quando as células se tornam resistentes à insulina. É mais prevalente em adultos, especialmente em pessoas com mais de 40 anos, obesidade, hipertensão ou histórico familiar de diabetes.