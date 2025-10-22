MP italiano dá sinal verde para extraditar Carla Zambelli

Ministério Público italiano dá sinal verde para extraditar Carla Zambelli para o BrasilA parlamentar está presa na Itália, após fugir do Brasil depois de ser condenada a dez anos no STF por fraude em sistemas do CNJ; A AGU confirmou a informação sobre a extradição
O Ministério Público italiano deu parecer favorável à extradição da deputada federal brasileira, Carla Zambeli (PL), que está presa no país desde do mês de julho, após fugir do Brasil para evitar a prisão ao ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pela invasão dos sistemas e adulteração de documentos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A Advocacia Geral da União (AGU), órgão ligado ao Executivo e que atua nos processos de extradição, confirmou a informação na tarde desta quarta-feira, 22. A pena aplicada a parlamentar brasileira, pelo STF, foi de dez anos de prisão.
Zambelli foi procurada pela Interpol (Polícia Internacional) e estava na lista de difusão vermelha da organização internacional desde de junho, quando saiu do Brasil, pela Argentina, passando pelos Estados Unidos, até desembarcar na Itália, país que ela também tem cidadania.
Mais informações em instantes