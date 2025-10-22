MP italiano dá sinal verde para extraditar Carla Zambelli

A parlamentar está presa na Itália, após fugir do Brasil depois de ser condenada a dez anos no STF por fraude em sistemas do CNJ; A AGU confirmou a informação sobre a extradição

O Ministério Público italiano deu parecer favorável à extradição da deputada federal brasileira, Carla Zambeli (PL), que está presa no país desde do mês de julho, após fugir do Brasil para evitar a prisão ao ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pela invasão dos sistemas e adulteração de documentos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A Advocacia Geral da União (AGU), órgão ligado ao Executivo e que atua nos processos de extradição, confirmou a informação na tarde desta quarta-feira, 22. A pena aplicada a parlamentar brasileira, pelo STF, foi de dez anos de prisão.