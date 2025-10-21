Professores reagem a críticas do PT contra dirigente sindical

￼ANA Cristina Guilherme é filiada ao PT e presidente do Sindiute / Crédito: Reprodução/Instagram - Montagem O Povo

No último dia 15, um grupo de educadores da rede pública de Fortaleza protocolou, na sede municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), uma carta aberta dirigida à Executiva Municipal de Fortaleza. O documento, que reúne cerca de 700 assinaturas, foi elaborado como reação a uma nota divulgada recentemente pela direção petista contra a dirigente sindical Ana Cristina Guilherme, do Sindiute, por “ataques permanentes e infundados” direcionados ao prefeito Evandro Leitão (PT) e à bancada petista na Câmara.

As críticas contra Ana Cristina são consideradas “machistas e antissindicais” pelo grupo, que afirma que os ataques ferem princípios de igualdade e respeito defendidos historicamente pelo partido. Os educadores reivindicam que o diálogo prevaleça sobre eventuais disputas internas. Ao O POVO, o presidente do PT Fortaleza, Antônio Carlos, minimizou as criticas, afirmando que o partido surgiu de "lutas sindicais". "Nós temos um prefeito atuante que governa com o modo petista de governar, que vem atendendo as demandas dos servidores que têm suas lutas e o PT nasceu das lutas sindicais, e em nenhum momento o PT vai questionar as lutas sindicais. O importante é superar esse momento, fortalecer o partido e fortalecer a nossa gestão e continuar cada qual fazendo a sua luta".

Desde a semana passada, a reportagem procurou a assessoria do prefeito e da gestão municipal para solicitar um posicionamento sobre as criticas e sobre a carta dos docentes, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestação e será atualizado caso haja retorno. Leia o texto na íntegra "Nós, representantes de uma categoria historicamente engajada nas lutas sociais e na construção de uma sociedade mais justa, nos dirigimos a esta executiva municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) com um misto de indignação e perplexidade. A recente nota emitida por este diretório, que opta por uma condenação sumária sem garantir o fundamental direito de defesa, revela um método que nos causa profunda estranheza e repúdio, especialmente por partir de uma agremiação política cuja trajetória se confunde com a defesa intransigente dos princípios democráticos. É imperativo esclarecer que nossa divergência não reside no campo pessoal, mas sim na concepção de projetos para a educação pública de Fortaleza. As críticas e mobilizações de nossa categoria são fruto de um compromisso inabalável com uma educação de qualidade, que valorize seus profissionais e que seja, de fato, transformadora. Não se trata de um embate de nomes, mas de visões distintas sobre os rumos que a política educacional deve seguir em nossa cidade.