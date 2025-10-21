Mayra Pinheiro admite candidatura em reunião com a oposição

Mayra Pinheiro reúne-se com oposição na Assembleia / Crédito: FÁBIO LIMA

O Café da Oposição desta terça-feira, 21, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), recebeu como convidada a médica pediatra Mayra Pinheiro, ex-secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde no governo Jair Bolsonaro (PL). Mesmo evitando falar de política, ela admitiu a possibilidade de concorrer a algum cargo eletivo em 2026. A conversa com os parlamentares de oposição tinha como tema o "caos da saúde pediátrica no Ceará". A médica citou dificuldade na realização de pré-natal por gestantes na Capital, falta de cirurgias pediátricas, Caps infantis e a concentração de atendimentos pediátricos mais complexos apenas em Fortaleza.

Documento encaminhado ao MP Acompanhada pelo também pediatra Edmar Fernandes, presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, Mayra e os parlamentares apresentarão uma provocação ao Ministério Público questionando a falta de cirurgias pediátricas no Estado. "Embora o convite tenha sido sugerido por deputados, para fazer um ofício ao Ministério Público, da oposição, eu gostaria de lembrar todos os deputados que é responsabilidade deles defender a vida, independente de ser a oposição ou não ao governo. Vai ficar muito claro que, aqueles que não assinarem esse documento, estão compactuando com a omissão de socorro com as nossas crianças. Então eu espero que daqui saiam todas as assinaturas", disse a pediatra. O deputado Sargento Reginauro (União Brasil) reclamou do pouco espaço que a oposição tem na Casa para fazer questionamentos, mas disse esperar que a promotoria acolha a solicitação que será enviada com essa documentação.