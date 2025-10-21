Mayra Pinheiro admite candidatura em reunião com a oposição

Mayra Pinheiro evita falar de política, mas admite possível candidatura em reunião com a oposiçãoMédica pediatra, ela participou de evento da oposição que teve como foco questões de saúde pediátrica no Ceará
O Café da Oposição desta terça-feira, 21, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), recebeu como convidada a médica pediatra Mayra Pinheiro, ex-secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde no governo Jair Bolsonaro (PL).
Mesmo evitando falar de política, ela admitiu a possibilidade de concorrer a algum cargo eletivo em 2026. A conversa com os parlamentares de oposição tinha como tema o "caos da saúde pediátrica no Ceará". A médica citou dificuldade na realização de pré-natal por gestantes na Capital, falta de cirurgias pediátricas, Caps infantis e a concentração de atendimentos pediátricos mais complexos apenas em Fortaleza.
Documento encaminhado ao MP
Acompanhada pelo também pediatra Edmar Fernandes, presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, Mayra e os parlamentares apresentarão uma provocação ao Ministério Público questionando a falta de cirurgias pediátricas no Estado.
"Embora o convite tenha sido sugerido por deputados, para fazer um ofício ao Ministério Público, da oposição, eu gostaria de lembrar todos os deputados que é responsabilidade deles defender a vida, independente de ser a oposição ou não ao governo. Vai ficar muito claro que, aqueles que não assinarem esse documento, estão compactuando com a omissão de socorro com as nossas crianças. Então eu espero que daqui saiam todas as assinaturas", disse a pediatra.
O deputado Sargento Reginauro (União Brasil) reclamou do pouco espaço que a oposição tem na Casa para fazer questionamentos, mas disse esperar que a promotoria acolha a solicitação que será enviada com essa documentação.
"Vamos fazer a provocação, sim, ao Ministério Público, tanto estadual como federal. Até porque os recursos da Saúde são também oriundos do Governo Federal e o Ministério Público Federal pode atuar nessa questão. A gente conhece a promotoria de saúde do Ministério Público, ela é bastante atuante e vamos cobrar, sim, que haja realmente uma pressão sobre o governo".
Reginauro prosseguiu: "Aqui na Casa a gente tem tido dificuldade de, inclusive, convocar uma audiência pública, mas faremos a solicitação convocando a secretária de Saúde do Estado do Ceará a vir explicar a falta de cirurgiões pediátricos, que foi o ponto mais alarmante trazido hoje aqui", explicou.
Candidatura indefinida
Mayra Pinheiro disse aos jornalistas não estar ali para falar de política. "Eu sou pediatra. No momento, eu não tenho mandato. Então, eu e o Edmar estamos em uma luta hoje aqui pela pediatria e, nesse momento, eu deixo a política num segundo plano", afirmou.
No entanto, ela própria não descartou uma candidatura. "Devo voltar e ser candidata, mas ainda não decidi a que cargo irei concorrer", admitiu Mayra, que é suplente de deputada federal.
Com informações do repórter Guilherme Gonsalves