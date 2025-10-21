Eusébio: Câmara rejeita projeto e único opositor cita perseguição

Eusébio: Câmara rejeita projeto sobre educação financeira e único opositor fala em "perseguição"Projeto do único vereador de oposição foi rejeitado por ampla maioria dos parlamentares; autor denuncia perseguição e cobra colegas
Vereadores da Câmara Municipal de Eusébio - município distante a cerca de 22 quilômetros de Fortaleza - reprovaram, na segunda-feira, 20, um projeto de lei que previa a inclusão da educação financeira no currículo das escolas públicas municipais.
A nova disciplina — que buscava ensinar aos alunos a importância do planejamento financeiro, do consumo consciente e da gestão responsável dos recursos pessoais e familiares — poderia ser ministrada de forma autônoma ou integrada a outras matérias, como matemática, ciências humanas e até língua portuguesa. A proposta, no entanto, foi rejeitada por 10 dos 12 vereadores presentes.
O texto, de autoria do vereador Gabriel França (União), único integrante da oposição na Casa, recebeu apenas o voto favorável do próprio autor.
“Eu observo que muitas vezes a educação brasileira quer levar o aluno diretamente para a faculdade. A faculdade realmente é um bom caminho, mas há inúmeras profissões e pessoas com habilidades voltadas ao microempreendedorismo e a outras áreas que não exigem ensino superior”, argumentou Gabriel durante a sessão.
O parlamentar prosseguiu: “Eu não quero acreditar que os vereadores desta Casa sejam contra a educação financeira para nossas crianças. Desafio qualquer um a justificar o voto contrário, que não seja motivado por perseguição política”.
Apesar das críticas, nenhum vereador da base se manifestou ou explicou a contrariedade.
Liderança do governo se contradiz
Em entrevista ao O POVO, o vereador Dadá (DC), líder do prefeito Júnior (PSB) na Câmara, demonstrou desconhecimento sobre o conteúdo da proposta e o formato em que foi enviada à votação — se como indicação, requerimento ou projeto de lei.
“Em relação a esse projeto, nós temos que rever outras possibilidades para engrandecer. Certamente houve alguma dúvida sobre a base em relação ao requerimento do vereador. Sabemos que é um requerimento de altíssimo nível. Mas isso não quer dizer que foi contra o vereador de oposição, quer dizer que foi pautado para que a gente possa fazer uma análise a respeito de um projeto de indicação que é tão importante”, disse Dadá.
Clima de tensão política
Para Gabriel França, o episódio reforça um ambiente de perseguição dentro da Câmara. “É óbvio, fica evidente uma perseguição política que a gente sofre aqui dentro da Casa. Percebe-se pelo olhar dos vereadores que eles estão sendo coagidos a votar dessa forma”, afirmou.
Segundo o opositor, “nos bastidores, o que se comenta é que o prefeito Júnior (PSB), por não querer nenhum projeto aprovado pelo vereador de oposição, ordena — e não apenas aconselha — que sua base vote contra qualquer matéria de lei que possa criar obrigações para a gestão”, concluiu.