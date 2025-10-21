Eusébio: Câmara rejeita projeto e único opositor cita perseguição

Câmara de Eusébio rejeita projeto sobre educação financeira nas escolas / Crédito: Bianca Mota - Especial para O POVO

Vereadores da Câmara Municipal de Eusébio - município distante a cerca de 22 quilômetros de Fortaleza - reprovaram, na segunda-feira, 20, um projeto de lei que previa a inclusão da educação financeira no currículo das escolas públicas municipais.

A nova disciplina — que buscava ensinar aos alunos a importância do planejamento financeiro, do consumo consciente e da gestão responsável dos recursos pessoais e familiares — poderia ser ministrada de forma autônoma ou integrada a outras matérias, como matemática, ciências humanas e até língua portuguesa. A proposta, no entanto, foi rejeitada por 10 dos 12 vereadores presentes.



10 dos 12 vereadorespresentes votaram contra a proposta Crédito: Bianca Mota - Especial para O POVO O texto, de autoria do vereador Gabriel França (União), único integrante da oposição na Casa, recebeu apenas o voto favorável do próprio autor.

“Eu observo que muitas vezes a educação brasileira quer levar o aluno diretamente para a faculdade. A faculdade realmente é um bom caminho, mas há inúmeras profissões e pessoas com habilidades voltadas ao microempreendedorismo e a outras áreas que não exigem ensino superior”, argumentou Gabriel durante a sessão.

O parlamentar prosseguiu: “Eu não quero acreditar que os vereadores desta Casa sejam contra a educação financeira para nossas crianças. Desafio qualquer um a justificar o voto contrário, que não seja motivado por perseguição política”.

