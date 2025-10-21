AO VIVO: Lula escolhe Boulos como ministro da Secretária da Presidência

O deputado Guilherme Boulos deve substituir o então ministro da pasta, Márcio Macêdo (PT-SE), que estava no cargo desde 2023 e já foi alvo de críticas por não ter conseguido melhorar a relação do governo com movimentos sociais. Na prática, a Secretária da Presidência, deve realizar articulações do governo federal e causas da sociedade.

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , o programa O POVO News desta terça-feira, 21, repercute a escolha do deputado estadual Guilherme Boulos (PSOL-SP) para ministro da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . O anúncio feito nesta segunda feira, 20, deve representar maior engajamento do governo com os movimentos sociais

No Instagram, Boulos agradeceu ao presidente e disse que a sua missão no cargo é de "ajudar a colocar o governo na rua" e levar as demandas populares em todos os Estados. E finalizou: "Minha grande escola da vida e de luta foi o movimento social brasileiros e levarei esse aprendizado agora ao Planalto".

Boulos é ativamente ligado Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), desse sua origem e, entre 2002 e 2003, foi o coordenador nacional da organização. Além disso, Boulos é formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), e disputou a presidência em 2018.

O novo ministro escolhido por Lula é visto como uma forte liderança de esquerda no país e tem participado de diversos movimentos de rua, como o ato contra a PEC da blindagem, em setembro de 2025.

Acompanhe

