Alckmin diz que reunião com Haddad, Sidônio e Gleisi foi para discutir economia digital e IA

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira, 21, que a reunião com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi para discutir economia digital e o projeto de lei de regulação da Inteligência Artificial. Não foram discutidas medidas que compensem a frustração de receitas com a derrubada da medida provisória que compensava o recuo de parte da alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Alckmin disse também que o encontro serviu para debater a medida provisória do ReData e os primeiros passos dela no Congresso Nacional.