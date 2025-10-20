Para relator, congresso deve rever as regras de prisão após condenação em 2ª instância

Relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Mendonça Filho (União-PE) defendeu que o Congresso deve rever as regras de prisão após condenação em segunda instância. Segundo ele, é preciso ter legislação mais severa para evitar a impunidade. "A questão da prisão a partir da condenação em segunda instância eu considero importante, ou pelo menos a partir de um órgão colegiado. A gente precisa refletir sobre isso", afirmou Mendonça em entrevista ao programa Estúdio i, da GloboNews.

O deputado também destacou que, a impunidade é uma das causas do aumento da violência no País. "Cometer um homicídio no Brasil é muito barato. Apenas 40% dos homicídios cometidos no país são identificados. E apenas cerca de 10% dos criminosos vão para a cadeia. Imagina o 'prêmio' que é dado para quem tira a vida de outra pessoa?", questionou. "Isso é inaceitável. É uma sociedade que está no limite da barbárie", afirmou. Além disso, Mendonça Filho criticou a proposta do governo federal de centralizar o combate às organizações criminosas a partir de Brasília. No entanto, elogiou o Executivo por manter o diálogo aberto. "A gente não pode, de forma alguma, sob o pretexto de combater o crime, centralizar toda a prática de enfrentamento ao crime no Brasil a partir de Brasília, porque isso é impraticável", disse.