Jamil Chade lança livro e discute geopolítica em evento

Além de integrar roda de conversa, o jornalista publica sua obra voltada a crônicas sobre política americana

Jamil Chade, escritor e jornalista, é convidado ao debate realizado no Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (Adufc). O evento, marcado para a próxima terça-feira, 21, marcará ainda o lançamento do novo livro de Jamil.

Intitulada "A distopia americana e os rumos da geopolítica mundial", a roda de conversa é realizada pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN) no auditório da Adufc. O debate terá comentários de André Ferreira (Adufc) e Helena Martins (Andes-SN) e mediação de Pedro Costa Jr (Sindicato dos Docentes da Uece – Sinduece).