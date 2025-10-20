Jamil Chade lança livro e discute geopolítica em evento

Jamil Chade lança livro e discute geopolítica em eventoAlém de integrar roda de conversa, o jornalista publica sua obra voltada a crônicas sobre política americana
Jamil Chade, escritor e jornalista, é convidado ao debate realizado no Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (Adufc). O evento, marcado para a próxima terça-feira, 21, marcará ainda o lançamento do novo livro de Jamil.
Intitulada "A distopia americana e os rumos da geopolítica mundial", a roda de conversa é realizada pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN) no auditório da Adufc. O debate terá comentários de André Ferreira (Adufc) e Helena Martins (Andes-SN) e mediação de Pedro Costa Jr (Sindicato dos Docentes da Uece – Sinduece).
Chade apresenta "Tomara que você seja deportado: uma viagem pela distopia americana", quinta obra do autor, que reúne crônicas e reflexões sobre o cenário social e político dos EUA. Questões como desinformação, direitos dos imigrantes e consequências do período ascendente de Donald Trump no governo para a democracia e cidadania são destaques no livro.
Helena, 1ª secretária da Regional Nordeste I do Andes, que comentará o debate, enfatiza que “o encontro tem como foco refletir sobre os desafios da geopolítica mundial, em especial, a evolução da extrema direita e seus ataques a direitos sociais e democráticos. A discussão visa compreender a repercussão desse movimento nos Estados Unidos, na Palestina e no Brasil”.
Serviço:
- Local: Auditório da Adufc, Av. da Universidade, Benfica – Fortaleza (CE)
- Data: 21 de outubro de 2025, terça-feira
- Horário: 18h30min às 21h30min