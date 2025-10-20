Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Câmara faz novo sorteio para relator de processos contra deputados por motim no Plenário

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira, 21, um novo sorteio para definir o relator dos processos contra os deputados Marcos Pollon (PL-MS), Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC). Eles foram os últimos a manter o motim em protesto à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que impediu o trabalhos da Casa, em agosto.

O conselho abriu três representações contra os parlamentares, que foram unificadas. No dia 7 de outubro foi realizado um sorteio da lista tríplice para definir o relator, mas dois dos três sorteados pediram para ser retirados.

A escolha do novo relator seguirá o procedimento padrão: três nomes serão sorteados e, entre eles, o presidente do colegiado, Fábio Schiochet (União-SC), escolherá o responsável pelo parecer. A reunião está marcada para as 15h.

Pelas regras, o escolhido não pode ser do mesmo partido ou Estado dos representados e nem do mesmo partido de quem fez a representação. Neste caso, a representação com a sugestão de punições foi enviada pela Corregedoria da Câmara, chefiada pelo deputado Diego Coronel (PSD-BA).

O corregedor pediu a suspensão do mandato de Van Hattem e de Trovão por 30 dias por obstrução da cadeira da Presidência da Casa. Para Pollon foram pedidos mais 60 dias por ele ter chamado o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de "bosta" e "baixinho de um metro e sessenta".

Após a definição do relator na terça-feira, o Conselho de Ética deve ouvir as testemunhas do processo que envolve o deputado André Janones (Avante-MG), acusado pelo PL de ofender Nikolas Ferreira (PL-MG) em discurso feito em julho.

Janones, que também deverá prestar depoimento, foi punido com a suspensão do mandato por três meses e retornou às atividades parlamentares em 12 de outubro.

