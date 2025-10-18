Lula diz que é precisamo aprovar a universalização do pé-de-meia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a "universalização" do programa Pé-de-Meia e disse que vai discutir a questão com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Camilo Santana (Educação). As declarações ocorreram neste sábado, 18, durante um encontro com os alunos da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), em São Bernardo do Campo (SP). Lula também estava acompanhado dos ministros Luiz Marinho (Trabalho) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).

"Um governo que deixa o menino ou a menina desistir da escola por falta de incentivo financeiro não é governo. É uma tranqueira. E por isso, nós aprovamos o Pé-de-Meia, que já atende quatro milhões", disse. Ele continuou: "Eu estava falando para o Haddad. Nós temos seis milhões de alunos no ensino médio. E a gente vai ter que discutir com muito carinho, com Haddad e com o companheiro Camilo, porque, dentro da mesma sala de aula, tem um aluno que recebe o Pé-de-Meia e outro que não recebe. E às vezes a diferença de salário é de 50 centavos". Conflito com mercado financeiro O petista, então, disse que a proposta vai gerar conflito com o mercado financeiro. "Então, nós precisamos aprovar a universalização do Pé-de-Meia, para que todas as pessoas possam ter o direito de estudar. É difícil. A Faria Lima vai brigar com a gente", afirmou. Na ocasião, Lula disse que "aposta" na educação como forma de desenvolver o País.