Maia diz que Tarcísio era favorito, mas foi contaminado pela agenda maluca do bolsonarismo

O ex-presidente da Câmara dos Deputados e hoje presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), Rodrigo Maia, afirmou nesta quinta-feira, 16, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), era o candidato favorito para a Presidência da República, mas foi "contaminado pela agenda maluca do bolsonarismo". Segundo Maia, quem "colar no bolsonarismo raiz" não será presidente do País. "O Tarcísio, favorito, contaminado pela agenda maluca do bolsonarismo anti-Brasil, por um grupo que era nacionalista - uma incoerência em tudo que está se fazendo em relação ao que se falou no passado - transforma o candidato de centro-direita no candidato a perder a eleição", disse Maia durante almoço promovido pelo Grupo Voto na capital paulista. Também participaram os dirigentes partidários Baleia Rossi (MDB), Gilberto Kassab (PSD), Paulo Serra (PSDB) e Renata Abreu (Podemos).

Rodrigo Maia afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem adotado uma linha de atuação "mais populista" após recente votação no Congresso e depois do que classificou como "movimentos enlouquecidos" do bolsonarismo nos Estados Unidos. Segundo ele, o petista passou a defender pautas de forte apelo popular, como a tarifa zero nos transportes públicos e o fim da chamada "escala 6x1". Maia comparou a estratégia ao comportamento da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2014, ao adiar ajustes econômicos para o ano seguinte, e avaliou que o governo atual parece disposto a seguir o mesmo caminho, priorizando discursos de cunho social em detrimento da responsabilidade com os gastos públicos. Para ele, o Planalto tem explorado uma narrativa de "ricos contra pobres" da qual poucos políticos conseguem se desvencilhar, e que, segundo ele, afasta investidores ao tratá-los como "problema" em vez de "parte da solução". Maia também criticou a possibilidade de Lula conquistar um quarto mandato. "Para o quarto mandato, só tem um político, desde que eu entrei na política, que eu conheci, que conseguiu se reinventar e continuar muito popular: o Eduardo Paes (PSD). Mais nenhum", afirmou o ex-presidente. "Depois do segundo para o terceiro, todos naufragaram. E o Lula vinha num processo de piora", disse, ponderando que, apesar disso, Lula "é muito competente, óbvio, muito experiente, muito carismático".

Maia ainda apontou a falta de coerência do Congresso Nacional na condução da agenda econômica. Segundo ele, o Parlamento "não ajuda a enxergar qual é a pauta" que pretende organizar para dar segurança ao País, alternando discursos de austeridade com votações que ampliam despesas e incentivos fiscais. O ex-presidente da Câmara citou como exemplo a aprovação da Lei do Esporte Permanente, que prorrogou benefícios tributários com apoio de praticamente todos os partidos, e a PEC dos Agentes Comunitários, que, em sua avaliação, "atinge em cheio" a reforma da Previdência ao restabelecer regras de integralidade e paridade consideradas "equivocadas e desnecessárias". Maia afirmou ainda que, na semana anterior, precisou intervir para evitar a votação de um projeto que elevaria os limites do MEI e do Simples Nacional. Ele disse ter alertado o atual presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que a medida poderia dobrar o custo fiscal e "enterrar de vez" a Previdência Pública, já que o regime simplificado é, em sua visão, um dos principais fatores de desequilíbrio do sistema.