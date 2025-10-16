Câmara: punição a Inspetor Alberto é inédita, diz presidente

Advertência a Inspetor Alberto é a primeira punição contra um vereador na Câmara, diz presidentePresidente da Câmara de Fortaleza, vereador Leo Couto (PSB) reconhece que medida é formal, mas destaca que reincidência pode gerar punições mais graves
O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Leo Couto (PSB), destacou nesta quinta-feira, 16, que a advertência aprovada contra o vereador Inspetor Alberto (PL) representa a primeira punição já aplicada a um parlamentar na Casa.
"Foi discutida essa matéria com relação ao vereador Alberto e a relatoria deu como essa condição de advertência, haja vista que é a primeira vez que um vereador sofre algum tipo de punição aqui na Casa. Nós votamos hoje, como manda o regimento, e os vereadores em sua maioria seguiram o relator pela punição de advertência ao vereador Inspetor", afirmou.
O presidente ressaltou a independência do Conselho de Ética e o respeito à proporcionalidade partidária prevista no regimento interno. Segundo ele, o Conselho tem diferentes níveis de sanções — que vão da advertência até a cassação do mandato.
"Nós temos vários níveis, dentro do Conselho de Ética, de punição, de advertência à cassação. Nós temos vários níveis e, repito, nunca nenhum vereador teve qualquer tipo de punição".
Couto reconheceu que a advertência tem caráter mais formal, mas avaliou que o gesto serve como alerta para evitar novas ocorrências.
"Obviamente, isso ocorrendo novamente, a punição será maior. Nesse sentido, ele não está impedido de nada, é algo mais formal, digamos assim. Algo mais formal e, repito, caso venha a ocorrer novamente, o trâmite do Conselho de Ética ocorre e aí a punição obviamente se agravará", advertiu.
Debate acalorado e clima eleitoral
O presidente classificou como natural o acirramento dos debates entre vereadores, especialmente em um contexto de polarização política e de aproximação das eleições de 2026.
"A gente sabe que aqui é uma Casa Legislativa, a gente sabe que em alguns momentos os ânimos se acirram. Nós estamos vivendo uma polarização, não só no Brasil, em outros locais do mundo. E, quando você vai chegando mais perto das eleições, obviamente que as discussões vão ficando mais acaloradas. Isso é completamente normal", avaliou.
Mesmo assim, Leo Couto reforçou a necessidade de manter o respeito entre os parlamentares. "Estamos aqui para discutir Fortaleza e, obviamente, que entram algumas pautas polêmicas. Eu sempre digo que essas discussões têm que ser pautadas pelo respeito, não é? É isso que eu sempre estou aqui conversando com a oposição, com a situação", disse.
E continuou: "O líder Bruno Mesquita (PSD) tem penetração gigante tanto com a situação quanto com a oposição. E a gente vem discutindo e vai tentando trabalhar para ter harmonia".
Com informações do repórter Guilherme Gonsalves
