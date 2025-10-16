Câmara: punição a Inspetor Alberto é inédita, diz presidente

Leo Couto é o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza / Crédito: Érika Fonseca/CMFor

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Leo Couto (PSB), destacou nesta quinta-feira, 16, que a advertência aprovada contra o vereador Inspetor Alberto (PL) representa a primeira punição já aplicada a um parlamentar na Casa. "Foi discutida essa matéria com relação ao vereador Alberto e a relatoria deu como essa condição de advertência, haja vista que é a primeira vez que um vereador sofre algum tipo de punição aqui na Casa. Nós votamos hoje, como manda o regimento, e os vereadores em sua maioria seguiram o relator pela punição de advertência ao vereador Inspetor", afirmou.

"Obviamente, isso ocorrendo novamente, a punição será maior. Nesse sentido, ele não está impedido de nada, é algo mais formal, digamos assim. Algo mais formal e, repito, caso venha a ocorrer novamente, o trâmite do Conselho de Ética ocorre e aí a punição obviamente se agravará", advertiu. Debate acalorado e clima eleitoral O presidente classificou como natural o acirramento dos debates entre vereadores, especialmente em um contexto de polarização política e de aproximação das eleições de 2026. "A gente sabe que aqui é uma Casa Legislativa, a gente sabe que em alguns momentos os ânimos se acirram. Nós estamos vivendo uma polarização, não só no Brasil, em outros locais do mundo. E, quando você vai chegando mais perto das eleições, obviamente que as discussões vão ficando mais acaloradas. Isso é completamente normal", avaliou.