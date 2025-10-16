Bolsonaro pede autorização para comemorar aniversário de sua filha

Em uma petição enviada ao Supremo, os advogados do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar, afirmam que a festa será realizada no sábado (18) e pedem que seja autorizada a entrada dos amigos menores de idade da adolescente, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e outros amigos da família que já estão autorizados a participar de um grupo de oração na residência.

A defesa também solicitou que o maquiador Pablo Agustin, amigo da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, seja autorizado a passar os dias 17,18 e 19 de outubro hospedado na casa.

Para justificar a solicitação, os advogados afirmaram que o encontro tem caráter pessoal.