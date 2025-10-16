Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsonaro pede autorização ao STF para realizar almoço de 15 anos da filha em casa

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enviou nesta quinta-feira, 16, um pedido para que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) autorize que a família organize um almoço de aniversário de 15 anos para a filha caçula do ex-presidente no próximo sábado, 18.

"O encontro será simples e reservado, contando com a presença de alguns amigos próximos da aniversariante e de amigos da família que habitualmente frequentam o local", diz a petição, que caracteriza a ocasião como "de caráter estritamente familiar e restrito".

A defesa pede autorização para a entrada de nove pessoas. A relação de nomes, ressalta o documento, não inclui "os amigos da aniversariante, todos menores de idade, que igualmente participarão do encontro".

Estão na lista de convidados seis pessoas que frequentam o grupo de orações realizado na casa de Bolsonaro no Jardim Botânico, em Brasília; a madrinha da aniversariante; a senadora Damares Alves; e o maquiador Agustin Fernandez, "amigo antigo da família".

No caso de Agustin, Bolsonaro pede que, "caso se entenda possível", ele possa se hospedar na residência entre os dias 17 e 19, já que vem de São Paulo para a ocasião.

O documento reafirma que trata-se de "almoço de cunho familiar, sem qualquer conotação pública ou política".

O ex-presidente está preso em casa desde agosto deste ano, por violação de medidas cautelares. Na segunda-feira, 13, Moraes negou um pedido da defesa para revogar a prisão domiciliar. Segundo o ministro, as medidas cautelares que recaem sobre o ex-presidente continuam necessárias, destacando-se o "fundado receio de fuga do réu".

