Kid Preto do núcleo 3 do golpe pede a Moraes liberação para fazer pós-graduação na prisão

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Hélio Ferreira Lima, integrante das Forças Especiais do Exército, cujos membros são conhecidos como "Kids Pretos", e réu no núcleo 3 da trama golpista solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorização para realizar uma pós-graduação em personal training, na modalidade ensino à distância (EAD).

Diante do pedido, Moraes encaminhou o caso à Procuradoria-Geral da República (PGR) e deu prazo de cinco dias para que o órgão se manifeste.

Segundo os advogados do militar, a solicitação tem como base o "direito do requerente ao aprimoramento intelectual e profissional, nos termos do art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal".

O núcleo 3 da trama golpista é formado pelos "kids pretos", acusados de planejar a parte operacional da tentativa de golpe, incluindo o plano "Punhal Verde e Amarelo", que previa ataques contra autoridades como o próprio ministro Alexandre de Moraes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Hélio está preso preventivamente e tem julgamento marcado para o período entre os dias 11 e 19 de novembro. Ele responde por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência e grave ameaça, além de deterioração de patrimônio tombado.

Durante a fase de interrogatórios, o militar afirmou que um documento encontrado pela Polícia Federal, que previa a prisão de ministros do STF, foi produzido no setor de inteligência da 6ª Divisão do Exército, em Porto Alegre (RS). Segundo ele, o conteúdo fazia parte de estudos de cenários sobre o uso do Exército em caso de fraude nas eleições presidenciais.

