AO VIVO: Lula deve indicar Jorge Messias ao STF e conflito em Gaza se agrava

Conflito entre Israel e Hamas se intensifica; Trump alerta que grupo palestino deve se desarmar ou será desarmado. / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quarta-feira, 15, destaca a provável indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve anunciar o nome nos próximos dias. A decisão ocorre após a aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, que reacendeu o debate político em Brasília.

A possível escolha de Messias, atual Advogado-Geral da União, encontra resistência entre senadores e divide a base governista, que vê na indicação um teste de força para o Planalto. Segundo aliados, Lula busca um nome técnico, mas de confiança política, capaz de manter alinhamento com pautas de estabilidade institucional. A decisão deve redefinir a correlação de forças dentro do Supremo, sobretudo diante de temas como o equilíbrio entre os Poderes e as investigações sobre o 8 de janeiro.



Enquanto isso, no cenário internacional, o programa aborda a nova escalada do conflito entre Israel e o Hamas. O ex-presidente norte-americano Donald Trump afirmou que o grupo palestino “deve se desarmar ou será desarmado de forma violenta”, num momento em que o Hamas executa suspeitos de colaborar com Israel e tenta retomar o controle de partes de Gaza. A série de ataques e retaliações aprofunda a crise humanitária e amplia a pressão diplomática sobre os países da região.

Além dos dois temas principais, o programa também aborda as mudanças no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e as recentes movimentações do senador Lindbergh Farias (PT-RJ), que acionou a Procuradoria-Geral da República contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro por supostas irregularidades na administração de recursos.

Assista: Acompanhe

O programa O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, em duas edições, com análise e comentários sobre os principais fatos do dia.

