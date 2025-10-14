Trama golpista: STF retoma sustentações das defesas do Núcleo 4

Pela manhã, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu a condenação dos sete réus que fazem parte do grupo acusado de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e de promover ataques virtuais a instituições e autoridades em 2022.

Em seguida, foi iniciada a sustentação das defesas de três réus. Os advogados de Ailton Gonçalves, Ângelo Denicoli e Carlos Cesar Moretzsohn defenderam a absolvição dos acusados.

Após o intervalo para almoço, a sessão foi retomada com as manifestações das demais defesas.

Foram reservadas mais três sessões para a finalização do julgamento, que serão realizadas nos dias 15, 21 e 22 deste mês.