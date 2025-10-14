Governo descarta retorno do horário de verão

Ministro descarta retorno do horário de verão e aposta em novas fontes de energiaGoverno reforçará aplicação de investimentos em energia renovável e armazenamento, segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira
O Brasil não terá horário de verão em 2025. A decisão foi confirmada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, nesta terça-feira, 14. Segundo ele, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) avaliou a situação e concluiu que o país está em “condição de segurança energética completa e absoluta” para este ano.
“É sempre importante ressaltar que o Brasil depende das suas hidrelétricas, que nos dão segurança energética, e das nossas térmicas, acionadas nos momentos de pico. Graças ao planejamento e ao índice pluviométrico dos últimos anos, estamos em condição de segurança energética completa e absoluta. Por isso, não precisamos do horário de verão este ano”, afirmou Silveira.
Leia mais
Planejamento e novas tecnologias
O ministro destacou o papel das hidrelétricas e das usinas térmicas no fornecimento de energia e anunciou que, na próxima semana, será lançado o leilão de contratação de energia de reserva (RLCAP), que reforçará a capacidade do país.
Silveira também ressaltou a expansão das fontes renováveis e o uso de tecnologias de armazenamento de energia. Segundo ele, o leilão de baterias, previsto para este ano, permitirá armazenar a energia gerada por usinas eólicas e solares, estendendo sua utilização e aumentando a estabilidade do sistema elétrico, que depende de fontes intermitentes.
“O vento, que é tão produtivo no Nordeste, e o sol, que tem picos de produção durante o dia, poderão ser armazenados em baterias, permitindo o uso dessa energia até dez horas da noite. É um grande sistema que vem estabilizar o nosso sistema elétrico”, disse o ministro, citando exemplos recentes de apagões em países como Portugal e Espanha devido à intermitência das energias renováveis.
Além disso, o Ministro afirmou que o planejamento energético considera também mudanças nos hábitos de consumo da população e o crescimento da eletromobilidade no país. "Os hábitos (da população) mudaram e mudam rapidamente a necessidade do planejamento energético nacional".
- Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO
O que é o horário de verão?
O horário de verão foi criado em 1931 para reduzir o consumo de energia elétrica, aproveitando melhor a luz natural. A prática visava deslocar o pico de consumo — tradicionalmente entre 18h e 21h — para horários de menor demanda, promovendo economia de energia e redução de custos operacionais.
A medida passou a vigorar anualmente a partir de 1985 e era regulamentada pelo Decreto nº 6.558/2008, com início no terceiro domingo de outubro e término no terceiro domingo de fevereiro, principalmente nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país.
Em 2019, o governo federal suspendeu o horário de verão após estudos do CMSE indicarem que a medida não estava mais gerando os benefícios esperados. Mudanças nos hábitos de consumo, como o uso prolongado de ar-condicionado, e a maior eficiência energética reduziram o impacto da prática sobre a economia de energia.
“O que não pode é faltar energia para o povo brasileiro. Por isso, teríamos a coragem de implementar o horário de verão caso fosse necessário”, concluiu Silveira.