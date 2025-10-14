Governo descarta retorno do horário de verão

Ministro Alexandre Silveira anunciou que o Brasil não terá horário de verão em 2025 e destaca leilões de baterias para ampliar a estabilidade do sistema elétrico. / Crédito: Reprodução/ Agência Senado/ Roque de Sá

O Brasil não terá horário de verão em 2025. A decisão foi confirmada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, nesta terça-feira, 14. Segundo ele, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) avaliou a situação e concluiu que o país está em “condição de segurança energética completa e absoluta” para este ano. “É sempre importante ressaltar que o Brasil depende das suas hidrelétricas, que nos dão segurança energética, e das nossas térmicas, acionadas nos momentos de pico. Graças ao planejamento e ao índice pluviométrico dos últimos anos, estamos em condição de segurança energética completa e absoluta. Por isso, não precisamos do horário de verão este ano”, afirmou Silveira.

Além disso, o Ministro afirmou que o planejamento energético considera também mudanças nos hábitos de consumo da população e o crescimento da eletromobilidade no país. "Os hábitos (da população) mudaram e mudam rapidamente a necessidade do planejamento energético nacional".

O que é o horário de verão? O horário de verão foi criado em 1931 para reduzir o consumo de energia elétrica, aproveitando melhor a luz natural. A prática visava deslocar o pico de consumo — tradicionalmente entre 18h e 21h — para horários de menor demanda, promovendo economia de energia e redução de custos operacionais. A medida passou a vigorar anualmente a partir de 1985 e era regulamentada pelo Decreto nº 6.558/2008, com início no terceiro domingo de outubro e término no terceiro domingo de fevereiro, principalmente nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país.