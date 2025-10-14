Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo descarta retorno do horário de verão

Ministro descarta retorno do horário de verão e aposta em novas fontes de energia

Governo reforçará aplicação de investimentos em energia renovável e armazenamento, segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira
O Brasil não terá horário de verão em 2025. A decisão foi confirmada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, nesta terça-feira, 14. Segundo ele, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) avaliou a situação e concluiu que o país está em “condição de segurança energética completa e absoluta” para este ano.

“É sempre importante ressaltar que o Brasil depende das suas hidrelétricas, que nos dão segurança energética, e das nossas térmicas, acionadas nos momentos de pico. Graças ao planejamento e ao índice pluviométrico dos últimos anos, estamos em condição de segurança energética completa e absoluta. Por isso, não precisamos do horário de verão este ano”, afirmou Silveira.

Planejamento e novas tecnologias

O ministro destacou o papel das hidrelétricas e das usinas térmicas no fornecimento de energia e anunciou que, na próxima semana, será lançado o leilão de contratação de energia de reserva (RLCAP), que reforçará a capacidade do país.

Silveira também ressaltou a expansão das fontes renováveis e o uso de tecnologias de armazenamento de energia. Segundo ele, o leilão de baterias, previsto para este ano, permitirá armazenar a energia gerada por usinas eólicas e solares, estendendo sua utilização e aumentando a estabilidade do sistema elétrico, que depende de fontes intermitentes.

“O vento, que é tão produtivo no Nordeste, e o sol, que tem picos de produção durante o dia, poderão ser armazenados em baterias, permitindo o uso dessa energia até dez horas da noite. É um grande sistema que vem estabilizar o nosso sistema elétrico”, disse o ministro, citando exemplos recentes de apagões em países como Portugal e Espanha devido à intermitência das energias renováveis.

Além disso, o Ministro afirmou que o planejamento energético considera também mudanças nos hábitos de consumo da população e o crescimento da eletromobilidade no país. "Os hábitos (da população) mudaram e mudam rapidamente a necessidade do planejamento energético nacional".

O que é o horário de verão?

O horário de verão foi criado em 1931 para reduzir o consumo de energia elétrica, aproveitando melhor a luz natural. A prática visava deslocar o pico de consumo — tradicionalmente entre 18h e 21h — para horários de menor demanda, promovendo economia de energia e redução de custos operacionais.

A medida passou a vigorar anualmente a partir de 1985 e era regulamentada pelo Decreto nº 6.558/2008, com início no terceiro domingo de outubro e término no terceiro domingo de fevereiro, principalmente nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país.

Em 2019, o governo federal suspendeu o horário de verão após estudos do CMSE indicarem que a medida não estava mais gerando os benefícios esperados. Mudanças nos hábitos de consumo, como o uso prolongado de ar-condicionado, e a maior eficiência energética reduziram o impacto da prática sobre a economia de energia.

“O que não pode é faltar energia para o povo brasileiro. Por isso, teríamos a coragem de implementar o horário de verão caso fosse necessário”, concluiu Silveira.

