Defesas de réus do núcleo 4 isolam acusações da PGR e buscam minimizar a denúncia

As defesas dos réus do núcleo de desinformação (núcleo 4) do plano de golpe buscam minimizar as acusações contra seus clientes e afastá-los da cadeia de comando da trama golpista. Os advogados apresentam nesta terça-feira, 14, os argumentos finais no processo. O primeiro dia de julgamento foi reservado às sustentações orais da acusação e das defesas. A votação na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) está prevista para começar na quarta-feira, 15.

Os criminalistas têm uma missão difícil. Ao condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no mês passado, a Primeira Turma reconheceu a existência dos crimes narrados na denúncia, o que na prática torna o contexto desfavorável para os demais grupos de acusados. No núcleo 4 estão sete denunciados que, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), ficaram responsáveis por "operações estratégicas de desinformação" e ataques ao sistema eleitoral e a instituições e autoridades. O procurador-geral da República Paulo Gonet organizou as provas em uma linha do tempo. Gonet descreveu ações que, na avaliação dele, foram coordenadas com um único objetivo: manter Bolsonaro no poder em detrimento do resultado das eleições. Com isso, mesmo que todos os réus não tenham participado de todas as etapas do plano de golpe, cada um contribuiu, na parte que lhe cabia, para o objetivo final, na visão da PGR. "É certo que dentro de uma organização criminosa os seus integrantes respondem pela totalidade dos ilícitos cometidos. Mesmo as condutas distantes cronologicamente são alcançadas pelas novas ações praticadas por outros integrantes, uma vez que dirigidas para a mesma finalidade", argumentou o procurador-geral ao pedir a condenação de todos os réus nesta terça.

As defesas, por sua vez, buscam isolar as acusações para tentar neutralizar a narrativa da Procuradoria-Geral da República. Os advogados sustentam que a PGR não comprovou a conexão entre a conduta dos réus e os crimes atribuídos a eles. Também alegam que seus clientes não tinham poder decisório nem influência suficiente para contribuir para o 8 de Janeiro. Veja os argumentos das defesas: Ailton Gonçalves Moraes Barros

O capitão reformado do Exército Ailton Gonçalves Moraes Barros foi acusado na denúncia de participar de uma campanha para pressionar os comandantes das Forças Armadas a aderir ao plano de golpe. O defensor público Gustavo Zorteia da Silva, que representa o capitão, argumentou que ele lançou candidatura a deputado federal nas eleições de 2022 e, por ter pretensões políticas, não faria sentido apoiar propostas golpistas. Mensagens recuperadas pela Polícia Federal mostram que Ailton conversou com o general Walter Braga Netto, então ministro da Casa Civil, sobre ataques aos comandantes militares.

Em um dos diálogos, em dezembro de 2022, Braga Netto afirma que a "culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes (então chefe do Exército)". "Omissão e indecisão não cabem a um combatente", acrescenta o ex-ministro. Ailton responde: "Então vamos continuar na pressão e se isso se confirmar vamos oferecer a cabeça dele aos leões". A defesa afirma que, apesar das mensagens, não há provas de que o capitão cumprisse efetivamente as ordens de Braga Netto.