AO VIVO: Israel x Hamas - Hamas liberta 20 reféns

Com Trump aplaudido em Jerusalém e libertação de reféns e prisioneiros palestinos, cessar-fogo em Gaza avança. Lula celebra o início de uma nova fase para a paz no Oriente Médio.

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , o programa O POVO News desta terça-feira, 14, destaca os novos desdobramentos do conflito entre Israel e o Hamas, incluindo o avanço da trégua mediada por Donald Trump e a repercussão internacional após a libertação de reféns israelenses.

No anúncio da operação, o presidente dos EUA, Donald Trump, foi recebido com aplausos no Parlamento israelense ao desembarcar em Jerusalém. Trump celebrou o acordo e mencionou, ainda, que a reconstrução de Gaza contaria com apoio de países árabes.



O presidente Lula (PT), por sua vez, saudou a trégua. Em Roma, disse que “antes tarde que nunca” e afirmou que o acordo pode ser um início promissor para a paz entre Israel e os palestinos. Ele acrescentou que o Brasil “não tem problema com Israel, tem com Netanyahu”, sugerindo que relações diplomáticas podem melhorar dependerão do futuro do premiê israelense.



Além disso, o governo brasileiro manifestou apoio formal ao cessar-fogo. O Itamaraty emitiu nota elogiando o papel dos mediadores (EUA, Catar, Egito e Turquia) e pediu que as partes envolvidas cumpram integralmente os termos do acordo, com acesso humanitário e retirada das tropas israelenses de Gaza.



Além da cobertura sobre o conflito, o programa desta edição também aborda as retaliações políticas do Centrão, a disputa por uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) e a relação entre Lula e Trump, temas que marcam o cenário internacional e local.