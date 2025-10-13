Prefeito vai a evento com povos de terreiro após fazer ataques

Lideranças de terreiros de Umbanda participaram do encontro promovido pelo prefeito de Ararendá em tentativa de diálogo após declarações consideradas intolerantes / Crédito: Reprodução / Instagram @aristeueduardooficial

Após repercussão negativa causada por declarações consideradas ofensivas às religiões de matriz africana, o prefeito de Ararendá (CE), Aristeu Eduardo (PT), - município distante cerca de 335,7 quilômetros de Fortaleza - reuniu-se na última sexta-feira, 10, com praticantes da Umbanda. O encontro aconteceu no auditório da Câmara Municipal e contou com a presença de líderes religiosos, da primeira-dama Rachel Eduardo e de representantes da sociedade civil. A reunião buscou promover um gesto público de diálogo e teve intuito de apaziguar a relação entre o gestor e as comunidades religiosas afetadas pelas falas intolerantes.



Encontro buscou restabelecer diálogo entre a gestão municipal e praticantes da Umbanda após crise gerada por declarações do prefeito Crédito: Reprodução / Instagram @aristeueduardooficial O evento, faz parte do 1º Seminário com Comunidades Tradicionais da Assistência Social ao lado dos povos de terreiro. Em vídeo publicado nas redes sociais, o gestor afirmou que o encontro o fez "ouvir, aprender e compreender ainda mais sobre fé, cultura e respeito" e ressaltou: "Nem sempre acertamos na forma de expressar o que sentimos, mas a grandeza está em reconhecer, aprender e seguir transformando o olhar. Saí desse encontro com o coração leve e cheio de gratidão por poder aprender, por ser acolhido e por entender que a fé se manifesta de muitas formas, e todas merecem respeito". A movimentação ocorre pouco mais de uma semana após a repercussão do discurso feito por Aristeu durante inauguração de uma praça na comunidade de Barriguda, no último dia 30 de setembro — ocasião em que o prefeito afirmou que seguidores dessas religiões "se apresentam como pessoas de bem durante o dia, mas à noite vão bater tambor nos terreiros de macumba”.

“Tal atitude é um grave desrespeito ao Estado Laico, princípio fundamental da nossa Constituição, e uma afronta direta à luta histórica do movimento negro e das religiões de matriz africana contra a discriminação e a violência”, afirmou o texto.

A deputada federal Larissa Gaspar (PT) também criticou o gestor, dizendo que “atitudes como essa fortalecem a discriminação e a violência contra praticantes das religiões de matriz africana”.

O MPCE determinou que o prefeito preste esclarecimentos em até dez dias. Caso as justificativas apresentadas não sejam consideradas suficientes, o órgão poderá adotar medidas judiciais cabíveis.

