Prefeito vai a evento com povos de terreiro após fazer ataques

Prefeito de Ararendá vai a evento com povos de terreiro após ataque a religiõesEncontro ocorreu na Câmara Municipal de Ararendá; pouco mais de uma semana após o gestor fazer afirmações contra seguidores de religiões de matriz africana
Após repercussão negativa causada por declarações consideradas ofensivas às religiões de matriz africana, o prefeito de Ararendá (CE), Aristeu Eduardo (PT), - município distante cerca de 335,7 quilômetros de Fortaleza - reuniu-se na última sexta-feira, 10, com praticantes da Umbanda.
O encontro aconteceu no auditório da Câmara Municipal e contou com a presença de líderes religiosos, da primeira-dama Rachel Eduardo e de representantes da sociedade civil. A reunião buscou promover um gesto público de diálogo e teve intuito de apaziguar a relação entre o gestor e as comunidades religiosas afetadas pelas falas intolerantes.
O evento, faz parte do 1º Seminário com Comunidades Tradicionais da Assistência Social ao lado dos povos de terreiro. Em vídeo publicado nas redes sociais, o gestor afirmou que o encontro o fez "ouvir, aprender e compreender ainda mais sobre fé, cultura e respeito" e ressaltou:
"Nem sempre acertamos na forma de expressar o que sentimos, mas a grandeza está em reconhecer, aprender e seguir transformando o olhar. Saí desse encontro com o coração leve e cheio de gratidão por poder aprender, por ser acolhido e por entender que a fé se manifesta de muitas formas, e todas merecem respeito".
A movimentação ocorre pouco mais de uma semana após a repercussão do discurso feito por Aristeu durante inauguração de uma praça na comunidade de Barriguda, no último dia 30 de setembro — ocasião em que o prefeito afirmou que seguidores dessas religiões "se apresentam como pessoas de bem durante o dia, mas à noite vão bater tambor nos terreiros de macumba”.
Entenda o caso
As declarações do prefeito foram interpretadas como manifestação de intolerância religiosa e provocaram forte reação de lideranças políticas, entidades civis e do próprio Partido dos Trabalhadores. O episódio levou o Ministério Público do Ceará (MPCE) a instaurar um procedimento para investigar a possível prática de discriminação religiosa.
O Instituto Carta Magna da Umbanda do Estado do Ceará também protocolou uma queixa-crime contra o prefeito, pedindo sua condenação e a perda do mandato. O documento sustenta que o ato configura crime de ódio e é insuscetível de fiança.
Durante o evento em que fez as declarações, Aristeu afirmou ainda que não se importava com críticas e reforçou sua identidade cristã: “Se ofenda quem quiser se ofender, mas nós somos seguidores de Cristo. É nele que acredito”, disse o prefeito à época.
Veja fala do prefeito:
Reações e críticas
Após a repercussão, o prefeito alegou que sua fala foi “mal interpretada” e que jamais teve a intenção de ofender qualquer religião. Disse ainda ter “profundo respeito” por todas as crenças, inclusive as de matriz africana.
Mesmo assim, o Setorial Inter-religioso do Partido dos Trabalhadores divulgou nota pública de repúdio, afirmando que as declarações ferem o princípio da laicidade e reforçam estereótipos preconceituosos.
“Tal atitude é um grave desrespeito ao Estado Laico, princípio fundamental da nossa Constituição, e uma afronta direta à luta histórica do movimento negro e das religiões de matriz africana contra a discriminação e a violência”, afirmou o texto.
A deputada federal Larissa Gaspar (PT) também criticou o gestor, dizendo que “atitudes como essa fortalecem a discriminação e a violência contra praticantes das religiões de matriz africana”.
O MPCE determinou que o prefeito preste esclarecimentos em até dez dias. Caso as justificativas apresentadas não sejam consideradas suficientes, o órgão poderá adotar medidas judiciais cabíveis.
O Instituto Carta Magna reforçou que o processo busca responsabilização penal e política, e que o crime de intolerância religiosa, por se enquadrar como crime de ódio, não admite fiança.
Esclarecimentos da Prefeitura
Apesar de tentativas de contato realizadas por e-mail e pelo número de telefone disponibilizado nos canais oficiais da Prefeitura de Ararendá, a gestão municipal não respondeu até a publicação deste material. Ao ligar para o telefone informado, a mensagem automática da operadora indicava que o número está desativado.
Também não houve retorno às mensagens encaminhadas por e-mail, que buscavam posicionamento do prefeito Aristeu Eduardo (PT) sobre o encontro com representantes da Umbanda e sobre as investigações em curso.
Após a repercussão do ocorrido, o prefeito foi às redes sociais para um posicionamento sobre o caso.
Veja a íntegra da nota publicada nas redes sociais do gestor.
"Venho a público esclarecer o episódio envolvendo minha fala recente, que, infelizmente, acabou sendo mal interpretada. Quero deixar claro que em nenhum momento fiz referência negativa ou crítica a qualquer religião ou prática de fé. Tenho profundo respeito por todas as tradições religiosas, inclusive as de matriz africana, que representam parte essencial da história, da cultura e da identidade do nosso povo. A diversidade de crenças é um patrimônio do Brasil e de Ararendá, e deve sempre ser valorizada e protegida".
