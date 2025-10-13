Lula participa de reunião Conselho de Campeões da Aliança contra a Fome e a Pobreza, em Roma

Durante a abertura da reunião, o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias fez um rápido discurso como o representante brasileiro no conselho administrativo da Aliança. Por parte da Espanha, a secretária de Estado de Cooperação Internacional, Eva Granados, também discursou. Lula por sua vez, não fez uma fala pública.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa da reunião do conselho de criadores da Aliança Global contra a Fome e Pobreza, em Roma, nesta segunda-feira, 13. O colegiado, que é uma iniciativa brasileira, foi ratificado no ano passado durante a reunião da cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

Nesta segunda Lula também vai se encontrar com Pietro Labriola, CEO mundial da TIM, e Matteo Del Fante, CEO da Poste Italiane, na Embaixada do Brasil em Roma. Na sequência, participa da Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, na sede da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Ele se reúne também com o diretor-geral da FAO, Qu Dongyu, também na sede da entidade.

O presidente participa também da sessão de abertura do Fórum Mundial da Alimentação da FAO. Ele também fará uma visita aos escritórios do mecanismo de apoio da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Também está prevista uma reunião bilateral com o chefe de Governo de Bangladesh, Muhammad Yunus. Ele deve deixar Roma ainda nesta segunda-feira.

Na manhã desta segunda na Itália - madrugada no Brasil - Lula se reuniu pela primeira vez com o Papa Leão XIV, na Cidade do Vaticano. Nas redes sociais, o presidente afirmou que a conversa com Sua Santidade girou em torno de temas como a fé, o Brasil e os imensos desafios que o mundo impõe.

"Parabenizei o Santo Padre pela Exortação Apostólica Dilexi Te e a sua mensagem de que não podemos separar a fé do amor pelos mais pobres. Disse a ele que precisamos criar um amplo movimento de indignação contra a desigualdade e considero o documento uma referência, que precisa ser lido e praticado por todos. Relatei ao Papa minha relação de extrema proximidade com religiosos brasileiros como Dom Paulo Evaristo Arns, Dom Hélder Câmara, Dom Luciano Mendes de Almeida, Pedro Casaldáliga e o atual presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler. E o quanto foi importante para minha formação a convivência com as Comunidades Eclesiais de Base", disse Lula.