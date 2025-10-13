Festa da Padroeira reuniu mais de 494 mil pessoas em Aparecida

no interior de São Paulo (SP) neste ano. A festa aconteceu entre os dias 3 e 12 de outubro.

Segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (13) pelo santuário, domingo (12) foi o dia de maior movimentação no local, reunindo mais de 152 mil fiéis que estiveram na cidade para homenagear Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

De acordo com o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, cerca de 40 mil pessoas que estiveram em Aparecida para celebrar essa data eram romeiros, pessoas que viajam até lá, geralmente a pé, para cumprir uma promessa, agradecer ou pedir uma graça.



Apelo aos políticos

Durante a homilia realizada ontem (12), o arcebispo de Aparecida (SP), Dom Orlando Brandes, pediu para que os políticos que foram eleitos pelo povo votem por leis que sejam favoráveis aos pobres.

O discurso foi feito durante a missa das 8h e foi acompanhado presencialmente pelo presidente da República em exercício Geraldo Alckmin.