Durante viagem à Itália, Lula diz que 'nem lembrava' de Zambelli e afirma que ela 'vai pagar'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante sua visita à Itália nesta segunda-feira, 13, afirmou que "nem lembrava" do nome da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), atualmente detida no país europeu. "Nem lembrava desse nome. Se você não pergunta, eu nem sabia se ela estava aqui ou não. Para mim, é uma pessoa que não merece respeito de quem ama a democracia", declarou Lula durante conversa com jornalistas nesta manhã.

O presidente também se encontrou com o Papa Leão XVI durante a viagem. Carla Zambelli deixou o País após ter sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão, acusada de envolvimento na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em ação articulada com o hacker Walter Delgatti. Com a condenação, Zambelli tornou-se inelegível por oito anos, além de ter a perda automática do mandato determinada pela Corte. Quando saiu do Brasil, a deputada solicitou uma licença de 120 dias da Câmara, alegando motivos de saúde. No entanto, o prazo foi estendido e, desde 2 de outubro, ela vem acumulando faltas nas sessões legislativas.