AO VIVO: Hamas liberta reféns israelenses; Trump desembarca em Israel

AO VIVO: Hamas liberta reféns israelenses; Trump desembarca em IsraelSete reféns foram libertados na manhã desta segunda-feira, 13, pelo grupo palestino Hamas; O presidente Donald Trump foi aplaudido pelo parlamento israelense
O grupo palestino Hamas libertou 20 reféns mantidos em cárcere desde outubro de 2023 na madrugada desta segunda-feira, 13. Segundo informações da Cruz Vermelha, as pessoas foram encaminhadas para a Agência de Segurança de Israel na Faixa de Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi aplaudido por vários minutos pelo parlamento israelense nesta segunda-feira após o anúncio do cessar-fogo entre os dois países.
O primeiro estágio do acordo de paz entre Israel e Hamas iniciou com a libertação de todos os reféns e retirada de tropas israelenses do território palestino até uma linha acordada. O Hamas afirmou que todos os reféns interceptados há dois anos já foram liberados e que os corpos de 26 reféns mortos em território palestino devem ser liberados em breve.
O presidente Trump e seu enviado especial Steve Witkoff foram ovacionados de pé antes de realizar seu discurso no Kneset, parlamento de Israel,pela articulação da trégua com o Hamas. O presidente norte-americano está em uma visita breve no país e foi chamado pelo parlamento de "melhor amigo que Israel já teve na Casa Branca" e sentou ao lado do presidente da Câmara e do presidente de Israel, Isaac Herzog.
