Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Oposição pode tentar incluir destaque por anistia em projeto de redução de penas, diz Nikolas

Oposição pode tentar incluir destaque por anistia em projeto de redução de penas, diz Nikolas

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nesta sexta-feira, 10, que a estratégia para tentar aprovar uma anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro será apresentar um destaque ao projeto relatado por Paulinho da Força (Solidariedade-SP) e apelidado por ele de "PL da dosimetria". O texto foi deixado de fora da pauta da próxima semana pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Em entrevista ao Canal Uol, Nikolas Ferreira reconheceu a resistência do governo e do Supremo Tribunal Federal (STF) à anistia ampla defendida pelos bolsonaristas. A pauta também teve queda no apoio popular, segundo pesquisas.

"Então, a possibilidade que a gente tem é do destaque. Eu não sei qual vai ser o projeto do relator, se ele vai incluir algo, uma anistia como nós desejamos, mas existe a possibilidade do destaque", afirmou Nikolas. Paulinho já declarou que a anistia "não é possibilidade" em seu parecer.

O destaque permite votar separadamente emenda ou parte de uma proposição, a fim de que sejam feitas alterações no texto a ser aprovado.

Segundo ele, a base do governo deve votar contra a anistia, mas parte dos parlamentares tem se sensibilizado ao assunto. "Que o PT vai votar contra, isso é fato. Agora, eu acho que é possível (aprovar um destaque), porque os deputados têm sido sensibilizados. Eu deixo aqui bem claro que eu sei que é muito difícil lutar contra alguém que está com a máquina na mão como o Lula está."

Nikolas também acusou o STF de interferir nas atribuições do Congresso Nacional. "É muito difícil você lutar contra uma instituição como o STF, que atua ativamente no Congresso. Isso é um absurdo. Eu não sei como isso não é falado aqui no Brasil em âmbito de escândalo. Porque os ministros do STF estão na rota de elaboração da anistia", afirmou.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar