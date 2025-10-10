Entidades pressionam Lula por indicação de mulher ao STF após aposentadoria de Barroso

Com o anúncio da aposentadoria do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, nesta quinta-feira, 9, entidades como Fórum Justiça, Themis - Gênero, Justiça e Direitos Humanos e Plataforma Justa passaram a pressionar o governo federal para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indique uma mulher para ocupar a vaga deixada na Corte. Atualmente, o STF conta com apenas uma ministra em sua composição, Cármen Lúcia, que assumiu o cargo em 2006 e deve se aposentar em 2029. A Corte já teve outra ministra simultaneamente, Rosa Weber, que se aposentou em 2023.

Em nota conjunta, as entidades afirmaram que a saída de Barroso representa uma "oportunidade para promover a igualdade na Justiça brasileira" e destacaram que a ausência de mulheres na Suprema Corte "não é por falta de excelentes nomes femininos". "Não é por falta de excelentes nomes de mulheres que Lula deixará de indicar uma ministra para a Suprema Corte, reduzindo a constrangedora e histórica desigualdade de gênero", diz o comunicado. Na nota, as organizações citaram mais de dez nomes de mulheres que poderiam assumir a vaga. Veja a lista mencionada:

Adriana Cruz - Juíza e ex-secretária nacional do CNJ Daniela Teixeira - Ministra do STJ Dora Cavalcanti - Integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

Edilene Lobo - Ministra do TSE Flávia Carvalho - Juíza auxiliar do STF Karen Luise - Integrante do Conselho Nacional do Ministério Público

Kenarik Boujikian - Secretária nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas Lívia SantAnna Vaz - Promotora de Justiça Livia Casseres - Defensora pública