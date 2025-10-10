Dino vence ação de R$ 1,2 mi contra hospital onde filho morreu

Dino vence ação de R$ 1,2 milhão contra hospital onde filho morreu; valor será doadoDecisão ocorre 13 anos após família entrar com ação por erro médico que levou à morte de Marcelo Dino; ministro informou que a quantia será integralmente doada
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino e sua ex-esposa, Deane Fonseca, vão receber uma indenização de R$ 1,2 milhão (R$ 600 mil cada) do Hospital Santa Lúcia, de Brasília, referente a um processo por erro médico que levou à morte de Marcelo Dino em 2012, filho do ministro.
Em postagem no seu perfil em uma rede social o ministro afirmou que os valores serão doados e que a o importante é o “reconhecimento de culpa” do hospital.
"A 'indenização' que foi paga por essa gente não nos interessa e será integralmente doada. O que importa é o reconhecimento da culpa do hospital. Espero que essa decretação de responsabilidade tenha resultado no fim dos péssimos procedimentos do hospital Santa Lúcia, que levaram à trágica e evitável morte de uma criança de 13 anos", escreveu o magistrado.
Na publicação o ministro dedicou a decisão da Justiça, a seu filho Marcelo, familiares e amigos. A sentença acontece após 13 anos e 6 meses de tramitação da ação. Dino divulgou a história para incentivar que outras famílias não deixem de mover processos similares
À época do ocorrido, o filho do ministro deu entrada no hospital com crise de asma e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), chegando a apresentar melhora no quadro de saúde. Entretanto, o jovem voltou a sentir falta de ar durante a madrugada e morreu por volta das 7h do dia seguinte.
Segundo a Agência Brasil, Flávio e Deane alegaram que a médica plantonista da UTI pediátrica do Hospital Santa Lúcia abandonou o posto, o que resultou na demora do atendimento adequado a Marcelo. Uma médica e uma enfermeira chegaram a ser investigadas por homicídio culposo, mas foram absolvidas por falta de provas em 2018.
“Conto essa triste história para que outras famílias, também vítimas de negligências profissionais e empresariais, não deixem de mover os processos cabíveis. Nada resolve para nós próprios, mas as ações judiciais podem salvar outras vidas”.
E completou lembrando um projeto de lei de sua autoria que submeteria unidades de saúde a avaliação periódica. “Espero também que o projeto de lei que apresentei quando era senador (PL 287/2024), obrigando a avaliação periódica da qualidade dos hospitais, seja apreciado pelos senhores parlamentares”.
Com informações da Agência Estado