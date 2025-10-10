Dino vence ação de R$ 1,2 mi contra hospital onde filho morreu

Dino vence ação de R$ 1,2 milhão contra hospital onde filho morreu; valor será doado / Crédito: Gustavo Moreno/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino e sua ex-esposa, Deane Fonseca, vão receber uma indenização de R$ 1,2 milhão (R$ 600 mil cada) do Hospital Santa Lúcia, de Brasília, referente a um processo por erro médico que levou à morte de Marcelo Dino em 2012, filho do ministro. Em postagem no seu perfil em uma rede social o ministro afirmou que os valores serão doados e que a o importante é o “reconhecimento de culpa” do hospital.