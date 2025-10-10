Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CCJ do Senado marca sabatina para autorizar recondução de Gonet em 12 de novembro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado agendou para o dia 12 de novembro a sabatina de Paulo Gonet para o comando da Procuradoria-Geral da República (PGR). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva o reconduziu ao cargo em agosto.

Segundo o rito, mesmo sendo mantido no cargo para mais um mandato, Gonet terá que passar por todas as fases que ocorreram quando assumiu a função. A CCJ fará uma sabatina e, posteriormente, o plenário dará o aval final para a recondução.

Pessoas próximas do senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente da CCJ, esperam que o relatório seja apresentado uma semana antes da sabatina, quando senadores poderão fazer perguntas ao procurador-geral.

Como procurador-geral, Gonet foi o responsável, entre outras coisas, por apresentar a denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF) do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 36 por tentativa de golpe de Estado. Ele também apresentou a alegação final da PGR.

Na primeira indicação, Gonet teve 23 votos a favor e 4 contra na CCJ e, no plenário, 65 votos sim e 11 votos não. Ele substituiu Augusto Aras na função.

