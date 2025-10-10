AO VIVO: Barroso antecipa aposentadoria; Lula deve fazer nova indicação

AO VIVO: Barroso antecipa aposentadoria; Lula deve fazer nova indicaçãoO ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso anunciou nesta quinta-feira, 9, sua aposentadoria antecipada por motivos pessoais; Lula deve fazer nova indicação
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 10, repercute o anúncio de aposentadoria antecipada do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Roberto Barroso. Após 12 anos do cargo, o ministro, que tem 67 anos, pense o discurso final na Corte nesta quinta-feira, 9. Barroso disse que não tem "apego ao poder" e que deseja viver uma vida sem exposição pública.
Ministro poderia permanecer no cargo até os seus 75 anos, mas a aposentadoria abre caminho para uma nova indicação do Presidente da República. Os critérios estabelecidos por constituição estabelecem que o novo ministro deve ter mais de 35 anos, ter uma atuação jurídica notável na sociedade e com reputação íntegra.
Após a escolha do presidente, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, para discussão entre 27 senadores. Caso o candidato seja aprovado na Comissão, a votação segue para o Plenário, que precisa de maioria absoluta de votos para nomear o ministro oficialmente.
Segundo analistas políticos dos bastidores de Brasília, os principais nomes que podem ser indicados são: Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), o ministro Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU) e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e o ministro da Controladoria Geral da União (CGU), Vinícius de Carvalho.
