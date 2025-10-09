Vereador cai na risada ao ler nome de bloco carnavalesco; veja

Durante sessão na Câmara de Guarulhos, vereador Marcelo Seminaldo (PT) ri ao ler projeto que inclui o bloco "Unidos dos Meus Ovos" no calendário oficial do município. Cena gerou risadas entre colegas e viralizou nas redes sociais. / Crédito: Reprodução/ Câmara Municipal de Guarulhos

Durante sessão na Câmara Municipal de Guarulhos na tarde da última segunda-feira, 6, o vereador Marcelo Seminaldo (PT) protagonizou uma cena inusitada durante a leitura de um projeto de lei. Ao se deparar com o nome do bloco carnavalesco “Unidos dos Meus Ovos”, o parlamentar não conseguiu se conter e caiu na risada, que se estendeu aos colegas da Casa.

O vídeo da sessão, publicado nas redes sociais, mostra Seminaldo lendo a proposta apresentada pela vereadora Karina Soltur (PSD), mas rindo repetidamente a cada tentativa de pronunciar o nome do bloco. A leitura provocou gargalhadas entre colegas e assessores, interrompendo momentaneamente os trabalhos do plenário.



Os parlamentares não seguraram as risadas. “Lá ele!”, gritou uma pessoa durante o riso do vereador. Outro disse entre gargalhadas: “Vai secretário!”. Assista o momento da leitura na sessão Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO

Projeto aprovado por ampla maioria

Apesar do tom cômico do momento, o projeto foi levado adiante e aprovado pela Câmara. A proposta altera o artigo 5º da Lei Municipal nº 7.470/2016 para incluir o bloco “Unidos dos Meus Ovos” entre as festividades comemorativas no calendário oficial de Guarulhos. Conforme o texto, o evento será celebrado no primeiro sábado após o Carnaval, na região do Jardim Bela Vista.



A votação ocorreu de forma nominal e recebeu ampla maioria de votos favoráveis. Votaram “sim” Karina Soltur (PSD), autora do projeto; Marcelo Seminaldo (PT), Fernanda Curti (PT), Edivaldo Corrêa (PRTB), Dr. Laércio Sandes (União Brasil), Guto Tavares (PDT) e Mauricio Guti (Mobiliza), entre outros. Houve ainda duas abstenções — dos vereadores Daniel Santos (PP) e Kleber Anistia Já (PL) — além de algumas ausências e não votantes.

A nova redação foi aprovada após emenda no primeiro turno de votação, e as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta de verbas orçamentárias próprias.

Após alguns minutos de descontração, a sessão foi retomada normalmente. O episódio viralizou nas redes sociais e acabou dando ao bloco um alcance inesperado antes mesmo da aprovação.

