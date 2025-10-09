Prefeito de Fazenda Rio Grande é preso em ação contra corrupção

Marco Marcondes é preso durante operação Fake Care / Crédito: Reprodução/redes sociais

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) prendeu nesta quinta, 9, Marco Marcondes (PSD), o prefeito de Fazenda Rio Grande, município localizado na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e outros quatro suspeitos. A ação ocorreu durante operação que investiga esquema de corrupção e desvio de dinheiro público no setor de saúde da cidade. Com o prefeito, também foram presos:

Secretário da Fazenda Francisco Roberto Barbosa, também ex-secretário de Saúde. Auditor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) Alberto Martins de Faria. Sócios de uma empresa investigada Fernando Gomes e Samuel Antonio da Silva Nunes, comentarista esportivo e empresário, respectivamente. De acordo com o Ministério Público, a organização criminosa usava um sistema de contratação direcionada de empresa — escolher especificamente para evitar concorrência — fornecedora de serviços de testes rápidos, como os de Covid-19 e levantamento estatístico. A partir disso, eram desviadas verbas públicas mediante pagamento de propina. Até o momento, o prejuízo às contas do município paranaense ultrapassa os R$10 milhões.

A operação, nomeada de Fake Care, investiga os detidos por lavagem de dinheiro, suborno, contratação fraudulenta e desvio de verbas públicas. A investigação foi conduzida pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos (SubJur), com o apoio operacional do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A prefeitura de Fazenda Rio Grande publicou nota, comunicando que irá “contribuir plenamente com as ações do Ministério Público para que haja o total entendimento do episódio”. Segundo o comunicado, as atividades no órgão seguem funcionando normalmente. A defesa de Fernando Gomes alegou que "ele é inocente até que se prove o contrário", um direito garantido pela Constituição Federal.