Prefeito de Fazenda Rio Grande é preso em ação contra corrupção

Operação contra desvios prende prefeito no Paraná

Outros quatro suspeitos foram detidos por envolvimento em esquema corrupto na área da saúde
O Ministério Público do Paraná (MP-PR) prendeu nesta quinta, 9, Marco Marcondes (PSD), o prefeito de Fazenda Rio Grande, município localizado na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e outros quatro suspeitos. A ação ocorreu durante operação que investiga esquema de corrupção e desvio de dinheiro público no setor de saúde da cidade.

Com o prefeito, também foram presos:

  • Secretário da Fazenda

Francisco Roberto Barbosa, também ex-secretário de Saúde.

  • Auditor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR)

Alberto Martins de Faria.

  • Sócios de uma empresa investigada

Fernando Gomes e Samuel Antonio da Silva Nunes, comentarista esportivo e empresário, respectivamente.

De acordo com o Ministério Público, a organização criminosa usava um sistema de contratação direcionada de empresa — escolher especificamente para evitar concorrência — fornecedora de serviços de testes rápidos, como os de Covid-19 e levantamento estatístico. A partir disso, eram desviadas verbas públicas mediante pagamento de propina. Até o momento, o prejuízo às contas do município paranaense ultrapassa os R$10 milhões.

A operação, nomeada de Fake Care, investiga os detidos por lavagem de dinheiro, suborno, contratação fraudulenta e desvio de verbas públicas. A investigação foi conduzida pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos (SubJur), com o apoio operacional do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

A prefeitura de Fazenda Rio Grande publicou nota, comunicando que irá “contribuir plenamente com as ações do Ministério Público para que haja o total entendimento do episódio”. Segundo o comunicado, as atividades no órgão seguem funcionando normalmente.

A defesa de Fernando Gomes alegou que "ele é inocente até que se prove o contrário", um direito garantido pela Constituição Federal.

Em nota, o Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) informa que Alberto Martins estava afastado em licença não remunerada desde o início de 2025 e complementa que vai ajudar com as ações do MP para que o caso seja esclarecido.

