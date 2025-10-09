Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Avança PL que dobra pena a crimes contra provedoras

Punição pode ser duas vezes maior caso delito seja praticado por facções criminosas
Atualizado às Autor Bruno Vasconcelos
Bruno Vasconcelos
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou na terça, 7, o projeto de lei nº 953/2025, que busca ampliar pena para até seis anos a quem interromper ou prejudicar serviços públicos como telefonia ou internet. O PL foi apresentado pelo deputado federal cearense Célio Studart (PSD).

A proposta aumenta a pena, atualmente de um a três anos de prisão, para seis anos, além de multa. Se cometido por milícia, facção ou organização criminosa, a reclusão pode aumentar para o dobro. Esse agravamento pode ocorrer mesmo se a organização criminosa não não tiver lucro direto ou praticar extorsão – quando ocorre a concorrência ilegal ou ameaça para término das atividades – contra a prestadora do serviço.

"Este projeto é uma resposta direta e corajosa contra facções que atacam os serviços essenciais que mantêm o Brasil de pé — internet, telefonia, sistemas de informação. Quando criminosos desligam esses serviços, o alvo não é só a estrutura: é o povo. E quem ataca o povo, ataca o Estado. Com este projeto, damos um recado claro: o Brasil não vai se ajoelhar para o crime", disse Célio.

Amedida segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Se aprovado, avançará para votação no plenário da Câmara.

