AO VIVO: MP dos impostos é derrotada na Câmara

A medida provisória que taxaria aplicações financeiras e apostas esportivas foi retirada de pauta; Lula comentou que a decisão é "uma derrota para o povo brasileiro"
Autor Lorena Frota
Lorena Frota Autor
Tipo Notícia

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 9, repercute a derrota da Medida Provisória para o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que taxaria aplicações financeiras e apostas esportivas. Com a derrota, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a decisão da Câmara de retirar o MP de pauta, nesta quarta-feira, 8, e disse que essa é "uma derrota para o povo brasileiro".

A medida precisava ser aprovada até ontem, 8, para não perder a eficácia. A expectativa era de que o texto ajudasse o governo a arrecadar cerca de 20 bilhões a mais e reduzisse mais de 10 bilhões em despesas. Porém, a votação foi de 251 votos favoráveis e 193 contrários ao pedido, apresentado pela oposição.

Nas redes sociais, o presidente Lula disse que a medida reduzia "distorções", ao cobrar a "parte justa" de quem mais ganha. E acrescentou que impedir a correção é "votar contra o equilíbrio das contas públicas e contra a justiça tributária" e atribuiu a derrota da MP aos interesses da oposição e de partidos de centro em inviabilizar programas sociais do governo.

Além disso, antes da votação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cobrou que o Congresso Nacional viabilizasse a aprovação da MP e afirmou que o Governo Federal manteve negociações e diálogos com os parlamentares. Entretanto, os partidos de centro já haviam se posicionado expressivamente contra a medida, anteriormente.

* com informações da Agência Brasil 

