AO VIVO: MP dos impostos é derrotada na Câmara

MP dos impostos é derrotada na Câmara / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 9, repercute a derrota da Medida Provisória para o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que taxaria aplicações financeiras e apostas esportivas. Com a derrota, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a decisão da Câmara de retirar o MP de pauta, nesta quarta-feira, 8, e disse que essa é "uma derrota para o povo brasileiro". A medida precisava ser aprovada até ontem, 8, para não perder a eficácia. A expectativa era de que o texto ajudasse o governo a arrecadar cerca de 20 bilhões a mais e reduzisse mais de 10 bilhões em despesas. Porém, a votação foi de 251 votos favoráveis e 193 contrários ao pedido, apresentado pela oposição.