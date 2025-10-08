Vereadores trocam socos no interior do Acre; veja vídeo

Vereadores trocam socos e sessão é interrompida no interior do Acre; veja vídeoAgressões ocorrerem após discurso na tribuna da Casa feito por um dos parlamentes, que criticou diretamente o colega de Legislativo
Uma briga com agressão física entre vereadores interrompeu a sessão da Câmara Municipal de Sena Madureira (AC), na última terça-feira, 7. Na confusão, que foi registrada por vídeo, é possível ver uma troca de socos intensa e empurrões entre os parlamentares Denis Araújo (PP) e Maycon Moreira (PSD).
O motivo do desentendimento foi um discurso na tribuna da Casa feito pelo vereador Maycon Moreira, criticando diretamente o colega de Câmara motivado por discordância na votação de um projeto. Nas falas o vereador do PSD lembrou investigações contra Denis Araújo, referentes a uma suposta investigação em relação a distribuição de medicamentos durante a pandemia.
Além dos problemas na Justiça, o vereador do PSD afirmou que o colega era “isolado” e “sem articulação política". O motivo do discurso de Moreira, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Casa, foi a rejeição por parte do colega de um projeto de sua autoria.
“Se você discorda do parecer, vereador, existe um caminho: o plenário. Você poderia ter defendido o seu projeto e pedido voto de todos os vereadores para derrubar a nossa decisão, mas vossa Excelência não fez, isso porque é mais fácil fazer cena, criar um circo e mentir para a população, do que fazer um trabalho sério de debater e seguir as regras”, falou o parlamentar do PSD.
Araújo então respondeu a fala do colega ao subir para discursar, ambos os vereadores então trocaram xingamentos e acusações, até se agredirem fisicamente, sendo contidos por outras pessoas presentes na sessão. A transmissão ao vivo registrou a reação da mesa diretora ao combate e a sessão parlamentar foi interrompida.
Ambos os envolvidos se manifestaram em suas redes sociais sobre o ocorrido. Em sua conta no Instagram, Moreira relatou ter registrado um boletim de ocorrência e exigiu a cassação de seu colega. Ele declarou que o episódio "não pode acontecer", reforçando que "simplesmente fiz meu trabalho".
Moreira ainda disparou a frase: "Quem fala o que quer, escuta o que não quer", enfatizando que, ao contrário do colega, agiu "dentro do padrão da legalidade" e sem baixar o nível. Ele lamentou o episódio na Câmara de Sena de Madureira, que considerou "triste para o Parlamento", e disse se sentir "envergonhado".
Já Araújo usou sua rede social para agradecer aos policiais. Em seu relato, afirmou: "nunca alguém me ofendeu tanto com calúnias, injúrias e a minha honra subjetiva e objetiva" e que sua vida e história são públicas. Ele concluiu dizendo que nunca foi de confusão, mas que "tudo na vida tem limites".