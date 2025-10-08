Vereadores trocam socos no interior do Acre; veja vídeo

Sessão é interrompida após troca de socos entre vereadores no interior do Acre / Crédito: Reprodução redes sociais

Uma briga com agressão física entre vereadores interrompeu a sessão da Câmara Municipal de Sena Madureira (AC), na última terça-feira, 7. Na confusão, que foi registrada por vídeo, é possível ver uma troca de socos intensa e empurrões entre os parlamentares Denis Araújo (PP) e Maycon Moreira (PSD).

O motivo do desentendimento foi um discurso na tribuna da Casa feito pelo vereador Maycon Moreira, criticando diretamente o colega de Câmara motivado por discordância na votação de um projeto. Nas falas o vereador do PSD lembrou investigações contra Denis Araújo, referentes a uma suposta investigação em relação a distribuição de medicamentos durante a pandemia. Além dos problemas na Justiça, o vereador do PSD afirmou que o colega era “isolado” e “sem articulação política". O motivo do discurso de Moreira, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Casa, foi a rejeição por parte do colega de um projeto de sua autoria.

"Se você discorda do parecer, vereador, existe um caminho: o plenário. Você poderia ter defendido o seu projeto e pedido voto de todos os vereadores para derrubar a nossa decisão, mas vossa Excelência não fez, isso porque é mais fácil fazer cena, criar um circo e mentir para a população, do que fazer um trabalho sério de debater e seguir as regras", falou o parlamentar do PSD.



Lula levará compromissos ambientais de jovens para a COP30 Araújo então respondeu a fala do colega ao subir para discursar, ambos os vereadores então trocaram xingamentos e acusações, até se agredirem fisicamente, sendo contidos por outras pessoas presentes na sessão. A transmissão ao vivo registrou a reação da mesa diretora ao combate e a sessão parlamentar foi interrompida.