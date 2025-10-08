PP afasta André Fufuca após recusa em deixar o governo Lula

Em nota, o PP comunica que Fufuca foi afastado após "desobeder orientação do partido" e afirma retirada do ministro do comando da sigla no Maranhão

O partido Progressistas comunicou o afastamento do ministro do Esporte, André Fufuca, após ele informar que permaneceria ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o PP, Fufuca está afastado "de todas as decisões partidárias e da vice-presidência nacional do partido", a partir desta quarta-feira, 8.

Em nota oficial, assinada pelo presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, o partido comunica o afastamento do ministro de todas as atividades e a intervenção de sua atuação no Maranhão. Além de afirmar que o Progressistas "não faz e não fará parte do atual governo" e que o posicionamento de Fufuca não se identifica com a ideologia do partido.