Lula diz que não vai implorar pelo apoio de partidos em 2026

As falas do presidente ocorrem no momento em que partidos do Centrão exigem que ministros deixem os cargos no governo federal / Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Em meio ao desembarque do PP e do União Brasil, o presidente Lula disse que não vai “implorar” por apoio de nenhuma sigla na eleição de 2026, se referindo a partidos do Centrão. A declaração do presidente foi dada em entrevista na última segunda-feira, 5, e divulgada na terça-feira, 6. As falas do chefe do executivo foram dadas à TV Mirante, do Maranhão, onde o presidente cumpria agenda do programa Minha Casa, Minha Vida.