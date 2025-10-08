Lula diz que não vai implorar pelo apoio de partidos em 2026

Lula diz que não vai implorar pelo apoio de partidos na eleição de 2026As falas do presidente ocorrem no momento em que partidos do Centrão exigem que ministros deixem os cargos no governo federal
Em meio ao desembarque do PP e do União Brasil, o presidente Lula disse que não vai “implorar” por apoio de nenhuma sigla na eleição de 2026, se referindo a partidos do Centrão. A declaração do presidente foi dada em entrevista na última segunda-feira, 5, e divulgada na terça-feira, 6.
As falas do chefe do executivo foram dadas à TV Mirante, do Maranhão, onde o presidente cumpria agenda do programa Minha Casa, Minha Vida.
“Eu não vou implorar para nenhum partido estar comigo, vai estar comigo quem quiser estar comigo. Não sou daqueles que ficam tentando comprar deputado. Vai ficar comigo quem quiser, quem quiser ir para o outro lado que vá, e que tenha sorte porque nós temos certeza de uma coisa: a extrema direita não voltará a governar esse país” disse.
Lula afirmou ser difícil a vitória de outra candidatura alternativa a sua, se considerando favorito na disputa presidencial.
“Se a gente brincar em serviço, a gente acaba dando para o adversário a chance de ganhar que ele não tem hoje. É muito difícil alguém ganhar as eleições de nós em 2026, o governo vai terminar muito bem, o Brasil está vivendo um momento excepcional”, destacou.
O petista ainda aproveitou para criticar indiretamente as siglas que estão desembarcando do governo. Ambos os partidos ameaçam expulsar os ministros Celso Sabino (União-PA) e André Fufuca (PP-MA) caso permaneçam nos cargos. O PP já anunciou o afastamento de Fufuca.
“Se as coisas estão dando certo, por que mexer? Por que essa pequenez de achar que atrapalhar um bom ministro que está fazendo um bom trabalho? Foi raiva? Foi inveja?”, indagou Lula.
Reviravolta
Lula vem recuperando popularidade, segundo pesquisas recentes, na contramão de erros de cálculo do Centrão, com apoio a pautas impopulares, como a PEC da Blindagem, o que expôs o bloco à opinião pública. A recuperação do governo acontece também após momentos ruins para o Lula no primeiro semestre, com a desinformação em torno do Pix e alta dos preços dos alimentos.