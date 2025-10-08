Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho de Ética da Câmara rejeita cassação de Janones por camiseta contra anistia

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados rejeitou nesta quarta-feira, 8, o pedido de cassação do mandato do deputado André Janones (Avante-MG). A solicitação havia sido apresentada após o parlamentar usar, dentro do Congresso Nacional, uma camiseta com a frase "anistia é o caralh*", em protesto ao projeto que prevê anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023.

O relator do caso, o deputado Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR), considerou que a atitude de Janones está "dentro dos limites da razoabilidade" e que não configura violação à sua imunidade parlamentar. Ele recomendou o arquivamento do processo, o que foi aprovado por 13 votos a 4.

Além deste caso, Janones responde a outros dois processos no Conselho de Ética.

O primeiro envolve uma publicação nas redes sociais, em que ele chamou o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) de "assassino" e "corrupto" no X (antigo Twitter). Já o segundo processo acusa Janones de ter exigido que servidores de seu gabinete devolvessem parte dos salários para pagar dívidas de campanha.

Ambos os pedidos foram apresentados pelo PL e também estavam previstos para análise nesta quarta-feira.

