AO VIVO: Marco Rubio à frente das negociações entre Brasil e EUA

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quarta-feira, 8, repercute a escolha do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, para as negociações entre Brasil e EUA após conversa entre Donald Trump e Lula. A liderança de Rubio para os acordos entre os países é vista como delicada pelos analistas, mesmo com o tom amigável das conversas entre os dois presidentes.
Após conflitos sobre as tarifas de 50% impostas ao Brasil e tensão entre parlamentares brasileiros, a escolha de Rubio é apontada como possível obstáculo para o Brasil. Segundo o brasilianista Brian Winter, na plataforma X (antigo Twitter), nomear Rubio para centralizar as negociações é "o caminho mais difícil para o Brasil" e que o secretário é um "cético de longa data em relação a Lula".
Nas redes sociais, aliados do ex-presidente Bolsonaro (PL) consideram a decisão de Trump como "zero avanço". O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) escreveu nas redes sociais que "o clima azedou" entre os presidentes, ironizando as falas de Trump na Assembleia das Nações Unidas. E acrescentou: "Rúbio seguirá a carta de Trump: normalidade democrática, acabar com a censura e perseguição política, eleições livres e deixem o Bolsonaro em paz".
O secretário Marco Rubio é um dos porta-vozes das sanções estadunidenses contra o Brasil e também liderou a ação de revogação de vistos de autoridades brasileiras durante o Programa Mais Médicos, no governo Dilma.
