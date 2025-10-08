AO VIVO: Marco Rubio à frente das negociações entre Brasil e EUA

Marco Rubio vai liderar as negociações entre Brasil e EUA / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quarta-feira, 8, repercute a escolha do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, para as negociações entre Brasil e EUA após conversa entre Donald Trump e Lula. A liderança de Rubio para os acordos entre os países é vista como delicada pelos analistas, mesmo com o tom amigável das conversas entre os dois presidentes. Após conflitos sobre as tarifas de 50% impostas ao Brasil e tensão entre parlamentares brasileiros, a escolha de Rubio é apontada como possível obstáculo para o Brasil. Segundo o brasilianista Brian Winter, na plataforma X (antigo Twitter), nomear Rubio para centralizar as negociações é "o caminho mais difícil para o Brasil" e que o secretário é um "cético de longa data em relação a Lula".