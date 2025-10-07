Projeto de indicação visa proteger ecossistemas em Eusébio

O texto afirma que, entre os principais objetivos do programa estão a conscientização da população sobre a importância dos manguezais, o subsídio ao Poder Público para elaboração de políticas públicas ambientais e a aproximação dos moradores das áreas de manguezal com as iniciativas de preservação.

O Programa Guardiões do Mangue – projeto de indicação aprovado na segunda-feira, 6, na Câmara de Eusébio (CME) – visa promover a proteção e preservação dos manguezais no município de Eusébio, com foco especial na área do Rio Pacoti. A proposta, de autoria do presidente da CME, Dyexon Abreu (DC), estabelece ações de educação ambiental, limpeza, coleta de resíduos e monitoramento dos ecossistemas.

“É mais um projeto que a gente traz com o objetivo de valorizar o nosso ecossistema, a nossa natureza. O que mais preservamos hoje é ter um município que cresça economicamente e se desenvolva, mas que tenha também a preservação da nossa natureza”, afirmou Dyexon ao O POVO, justificando a iniciativa.



A indicação prevê ainda que o acompanhamento das ações ficará a cargo de profissionais da Autarquia de Meio Ambiente e Controle Urbano (AMMA). A proposta foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão e agora segue ao Executivo municipal.



Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO



Avaliação do Executivo



Como se trata de uma indicação do Legislativo, o programa ainda não é lei. A implementação das medidas dependerá da análise e aprovação do Poder Executivo, o Prefeito Dr. Júnior (PSB), que também definirá o cronograma de execução e os recursos necessários em novo projeto enviado à Câmara, caso opte por acatar a sugestão.



As despesas previstas para o programa correrão por conta das dotações orçamentárias do município, podendo ser suplementadas se necessário. Caso seja regulamentado, a previsão é de que o projeto entrará em vigor 30 dias após a publicação.