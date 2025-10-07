Haddad diz que discutirá com Lula sobre 2026 e como pode colaborar melhor sem ser candidato

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, repetiu nesta terça-feira (7) que não será candidato em 2026, mas que ainda terá uma conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o tema. Ele participa do programa Bom Dia, Ministro, da EBC, ligada ao governo.

"Eu não pretendo ser candidato o ano que vem. Eu creio que eu posso ajudar de várias outras maneiras o presidente Lula. Vou estar engajado", disse.