Eusébio: vereadores propõem reforço de segurança nas escolas

Eusébio: vereadores aprovam sugestão de programa que reforça segurança nas escolasProjetos aprovados visam proteção e inclusão na rede municipal de ensino; sugestão ocorre após episódio que vitimou jovens em escola de Sobral
A Câmara Municipal de Eusébio aprovou um projeto de indicação que propõe a criação do programa “Minha Escola é Protegida”, voltado a reforçar a segurança física e social nas unidades da rede municipal de ensino. A iniciativa não tem força de lei, ainda dependendo de análise do Poder Executivo, responsável por decidir se a sugestão será implementada.
A proposta, de autoria do único vereador de oposição do município, Gabriel França (União), foi aprovada durante a última sessão, que ocorreu na segunda-feira, 6.
Ações integradas e vigilância permanente
O texto prevê uma série de ações conjuntas entre as secretarias de Educação e de Segurança Pública, além da comunidade escolar. Entre as medidas sugeridas estão:
- Presença periódica da Guarda Municipal no entorno e interior das escolas
- Instalação de câmeras de monitoramento conectadas ao sistema municipal de vigilância, ressaltando que as imagens captadas pelos equipamentos de vigilância, terão uso restrito à administração pública, com caráter sigiloso e finalidades específicas de proteção e investigação.
- Treinamento de servidores e alunos em protocolos básicos de segurança e emergência.
A proposta também recomenda que as rondas da Guarda Municipal sejam intensificadas nos horários de entrada e saída dos estudantes.
“Observamos nesses últimos acontecimentos sobre violência, principalmente no estado do Ceará – como em Sobral, onde duas crianças foram assassinadas – nós nos comovemos com essa situação e optamos por fazer esse trabalho preventivo”, afirmou o autor do projeto em entrevista ao O POVO.
Gabriel informou ainda que a prevenção é tão importante quanto as medidas tomadas depois. “Primeiro a gente quer prevenir pra evitar que esse tipo de coisa possa ocorrer nas escolas aqui do município. A gente tem que criar mecanismos que previnam e não só possam ser feitos após”.
Outra iniciativa quer escolas mais acolhedoras para alunos com TEA
Esse não foi o único projeto – de mesmo autor e voltado à educação – aprovado na sessão. Os vereadores também aprovaram indicação que sugere a substituição das sirenes tradicionais por músicas em escolas públicas e privadas de Eusébio, com o objetivo de reduzir o desconforto de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Segundo o texto, os sons utilizados para sinalizar entrada, saída e intervalos deverão ser músicas suaves e harmoniosas, com duração máxima de 30 segundos e volume moderado, suficiente para serem ouvidas por alunos e funcionários sem causar incômodo.
Segundo o autor do projeto, a iniciativa baseou-se em outras cidades que já implantaram a medida e que a mudança, apesar de simples, causará impacto. “Nesse projeto a gente utilizou como base diversos aspectos que outras cidades já implantaram. É uma troca que embora pareça ser simples pode afetar positivamente crianças com espectros autistas”, ressaltou Gabriel.
O projeto prevê que as músicas deverão ser inclusivas e culturalmente apropriadas, podendo ser revisadas periodicamente com a participação de alunos e professores. O documento também prevê que as secretarias de Educação e Saúde elaborem diretrizes e acompanhem a implementação da medida, com apoio de especialistas em autismo.
Projetos ainda dependem de análise da Prefeitura
Como se trata de indicações legislativas, as aprovações pela Câmara não têm efeito imediato. Cabe à Prefeitura avaliar a viabilidade técnica e orçamentária antes de decidir se os programas serão incorporados às políticas municipais. As propostas foram apresentadas em sessão recente e agora aguardam análise do Executivo, que caso acate a sugestões deve enviar novo projeto para a Câmara definindo passos para implementação e medidas necessárias para sua execução nas escolas do município.