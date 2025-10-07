Eusébio: vereadores propõem reforço de segurança nas escolas

Projetos voltados à educação e inclusão foram aprovados de forma unânime pela Câmara Municipal de Eusébio / Crédito: Bianca Mota - Especial para O POVO

A Câmara Municipal de Eusébio aprovou um projeto de indicação que propõe a criação do programa “Minha Escola é Protegida”, voltado a reforçar a segurança física e social nas unidades da rede municipal de ensino. A iniciativa não tem força de lei, ainda dependendo de análise do Poder Executivo, responsável por decidir se a sugestão será implementada.

A proposta, de autoria do único vereador de oposição do município, Gabriel França (União), foi aprovada durante a última sessão, que ocorreu na segunda-feira, 6.



Ações integradas e vigilância permanente

O texto prevê uma série de ações conjuntas entre as secretarias de Educação e de Segurança Pública, além da comunidade escolar. Entre as medidas sugeridas estão:

Presença periódica da Guarda Municipal no entorno e interior das escolas



Instalação de câmeras de monitoramento conectadas ao sistema municipal de vigilância, ressaltando que as imagens captadas pelos equipamentos de vigilância, terão uso restrito à administração pública, com caráter sigiloso e finalidades específicas de proteção e investigação.



Treinamento de servidores e alunos em protocolos básicos de segurança e emergência.

A proposta também recomenda que as rondas da Guarda Municipal sejam intensificadas nos horários de entrada e saída dos estudantes. “Observamos nesses últimos acontecimentos sobre violência, principalmente no estado do Ceará – como em Sobral, onde duas crianças foram assassinadas – nós nos comovemos com essa situação e optamos por fazer esse trabalho preventivo”, afirmou o autor do projeto em entrevista ao O POVO.

Gabriel informou ainda que a prevenção é tão importante quanto as medidas tomadas depois. “Primeiro a gente quer prevenir pra evitar que esse tipo de coisa possa ocorrer nas escolas aqui do município. A gente tem que criar mecanismos que previnam e não só possam ser feitos após”.



Outra iniciativa quer escolas mais acolhedoras para alunos com TEA

Esse não foi o único projeto – de mesmo autor e voltado à educação – aprovado na sessão. Os vereadores também aprovaram indicação que sugere a substituição das sirenes tradicionais por músicas em escolas públicas e privadas de Eusébio, com o objetivo de reduzir o desconforto de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Segundo o texto, os sons utilizados para sinalizar entrada, saída e intervalos deverão ser músicas suaves e harmoniosas, com duração máxima de 30 segundos e volume moderado, suficiente para serem ouvidas por alunos e funcionários sem causar incômodo.

Segundo o autor do projeto, a iniciativa baseou-se em outras cidades que já implantaram a medida e que a mudança, apesar de simples, causará impacto. “Nesse projeto a gente utilizou como base diversos aspectos que outras cidades já implantaram. É uma troca que embora pareça ser simples pode afetar positivamente crianças com espectros autistas”, ressaltou Gabriel.

