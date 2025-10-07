AO VIVO: Conversa entre Lula e Trump; Marco Rubio deve avançar com as negociações

AO VIVO: Conversa entre Lula e Trump; Marco Rubio deve avançar com as negociaçõesA conversa de 30 minutos aconteceu nesta segunda-feira, 6, e os dois presidentes afirmam que as expectativas são de fortalecer ligações
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 7, repercute o encontro por telefone entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta segunda-feira, 6. A ligação é mais um marco de aproximação entre EUA e Brasil, após conversas amigáveis na Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro. O presidente Trump afirmou nas redes sociais que gostou da conversa e finalizou a publicação dizendo que os dois países vão "se dar bem juntos".
O comunicado divulgado pelo Palácio do Planalto após a ligação afirma que Lula vê o contato como "oportunidade para a restauração das relações amigáveis" entre os países e que solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras.
A conversa durou cerca de 30 minutos e os presidentes combinaram um encontro presencial "em breve". A reunião foi acompanhada, no Brasil, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, pelos ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Fernando Haddad, do ministério da Fazenda. O presidente estadunidense designou o secretário de Estado Marco Rubio para avançar nas negociações entre os países.
Esta edição traz, ainda, uma entrevista com o analista político Fábio Reis, sobre as últimas articulações internacionais.
Assista
Acompanhe
O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.
Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas
Onde: Youtube, Linkedin, Instagram, Facebook e TikTok do O POVO