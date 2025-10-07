AO VIVO: Conversa entre Lula e Trump; Marco Rubio deve avançar com as negociações

A conversa entre EUA e Brasil foi amigável e durou 30 minutos / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 7, repercute o encontro por telefone entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta segunda-feira, 6. A ligação é mais um marco de aproximação entre EUA e Brasil, após conversas amigáveis na Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro. O presidente Trump afirmou nas redes sociais que gostou da conversa e finalizou a publicação dizendo que os dois países vão "se dar bem juntos". O comunicado divulgado pelo Palácio do Planalto após a ligação afirma que Lula vê o contato como "oportunidade para a restauração das relações amigáveis" entre os países e que solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras.

A conversa durou cerca de 30 minutos e os presidentes combinaram um encontro presencial "em breve". A reunião foi acompanhada, no Brasil, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, pelos ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Fernando Haddad, do ministério da Fazenda. O presidente estadunidense designou o secretário de Estado Marco Rubio para avançar nas negociações entre os países. Esta edição traz, ainda, uma entrevista com o analista político Fábio Reis, sobre as últimas articulações internacionais. Assista Acompanhe O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.