Supersalários e 'penduricalhos': movimento contra privilégios tem 15 mil adesões

Um abaixo-assinado contra os supersalários de juízes e desembargadores, criado pelo Ranking dos Políticos, chegou a 15 mil manifestações de apoio em um mês. O manifesto pede o fim das remunerações muito acima do teto, sobretudo no Poder Judiciário, e apoio para pressionar deputados e senadores a aprovar leis que fechem as brechas para esses pagamentos. O movimento também cobra dos tribunais e órgãos de controle o "fim imediato dos privilégios imorais".

"A Constituição criou um teto salarial para impedir abusos e garantir que o servidor público sirva ao povo, e não a si mesmo. Mas esse limite virou letra morta: há décadas é violado por manobras e brechas que transformaram exceções em privilégios permanentes", diz o texto lançado no dia 8 de setembro. A adesão da sociedade civil "reforça a indignação com o desrespeito ao teto constitucional e a farra dos 'penduricalhos' que desviam bilhões de reais do dinheiro público para bancar privilégios de uma minoria no serviço público", afirma o Ranking dos Políticos. Levantamento do Movimento Pessoas à Frente mostra que os gastos do Judiciário com salários acima do limite constitucional aumentaram 49,3% entre 2023 e 2024. O valor saltou de R$ 7 bilhões para R$ 10,5 bilhões. Estudo da Transparência Brasil também mostra que, em 2024, 98% dos promotores e procuradores de 25 unidades do Ministério Público da União e dos Estados receberam remuneração anual acima do teto constitucional. Os gastos extrateto alcançam a cifra de R$ 2,3 bilhões, segundo o levantamento.