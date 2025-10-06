José Dirceu diz que Bolsonaro 'não tem condições de ir para a prisão comum'

Em entrevista à BBC Brasil publicada nesta segunda-feira, 6, Dirceu disse que não acredita na possibilidade de Bolsonaro ser enviado a um presídio comum como o Complexo Penitenciário da Papuda. "Acho muito improvável que se possa colocar presos vulneráveis no sistema penitenciário que é controlado pelo crime organizado. As condições são péssimas", afirmou.

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por liderar a trama golpista, "não tem condições de ir para a prisão comum". Ele também avalia que Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, é "um dos quadros da direita brasileira mais qualificados".

Atualmente, o ex-presidente está em prisão domiciliar por ter violado cautelares em investigação por coação e ainda pode apresentar recursos contra sua condenação criminal. Na avaliação de José Dirceu, que já ficou preso cinco vezes ao longo de seus quase 80 anos, o estado de saúde e o perfil emocional de Bolsonaro o impedem de cumprir pena no sistema carcerário: "Me parece que ele é uma pessoa psicossomática, que vai acelerando, muito instável. Não é uma pessoa que tem autocontrole".

O petista comparou a situação ao caso do também ex-presidente Fernando Collor, condenado por corrupção e em prisão domiciliar, mas relembrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpriu pena em uma unidade prisional. "Não foi assim com o presidente Lula, né? Ele foi preso. É verdade que era uma prisão da Polícia Federal", observou.

Dirceu criticou políticos que pedem redução de penas aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro. "Esses que estão falando em diminuir as penas agora, nos últimos dez anos eles aumentaram as penas para tudo no Brasil, sem condições do sistema penitenciário receber (esses presos)", disse. O relator do chamado "PL da Dosimetria", Paulinho da Força (Solidariedade-SP), estima que o projeto possa reduzir a pena de Bolsonaro "entre sete a 11 anos". Mesmo assim, bolsonaristas insistem em uma proposta de anistia para perdoar os crimes.

Durante a entrevista, o ex-ministro relembrou a convivência com Valdemar Costa Neto. Os dois foram aliados nas articulações pela eleição de Lula em 2002 e, depois, dividiram cela quando presos pelo mensalão. "Valdemar é o político mais hábil que tem na direita, porque ele construiu um partido que tem 92 deputados e elegeu o presidente da República. Então, não pode subestimar", afirmou, acrescentando que Valdemar é "um dos quadros da direita brasileira mais qualificados".