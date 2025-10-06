Governo entrega quase 3 mil casas em Imperatriz, no Maranhão

Com investimento de R$ 358,6 milhões do governo federal, o empreendimento vai beneficiar mais de 11 mil pessoas.

Ao entregar as casas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu o compromisso da prefeitura, do governo do estado e do Ministério das Cidades para a construção de infraestrutura no bairro, com escolas, quadras de esporte, posto de saúde e segurança.

“As pessoas não precisam apenas de uma casa com telhado para se esconder do sol e da chuva. As pessoas precisam de uma casa que dê a elas a dignidade que o ser humano precisa para viver bem.”

O presidente disse que pretende voltar ao conjunto habitacional em um ano para ver os resultados: “Esse conjunto ainda não é o do meu sonho, pode ser melhorado”.